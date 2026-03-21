Складна ситуація: Ігор Крутой поскаржився на проблеми в родині

Мовчун Ігор Крутой поскаржився на сімейні проблеми.

https://glavred.net/starnews/slozhnaya-situaciya-igor-krutoy-pozhalovalsya-na-problemy-v-seme-10750811.html Посилання скопійоване

Ігор Крутой зробив зізнання

Коротко:

Що сталося в родині Крутого

Що він сам каже

Російський композитор українського походження Ігор Крутой, який мовчить про те, що терористична Росія напала на мирну Україну, поскаржився на серйозні проблеми у власній родині.

За словами Крутого, які цитують російські пропагандисти, у нього складна сім'я.

відео дня

Ігор Крутий зняв дівчину в кліпі / Фото Instagram/igorkrutoy65

"У мене в плані традицій складна сім'я: мати живе в одній країні, сестра в іншій. Одні діти в іншій країні, інші тут. Щоб усі зібралися за одним столом — рідкість", — каже Крутой.

Крутой також каже, що його мати у свої 92 роки ще не немічна і пам'ятає. "Це не ті 92 роки, коли немічність і пам'яті немає", — пояснив композитор.

Ігор Крутой про сім'ю / Фото Експрес-газета

Ігор Крутой про війну

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Ігор Крутой не сказав ні слова про військове вторгнення, зайнявши мовчазну позицію. У листопаді 2024 року був нагороджений орденом "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня за указом терориста Путіна. Крутой потиснув руку кривавому диктатору, подякував за нагороду і пообіцяв, що "буде продовжувати творити і працювати на благо нашої великої країни".

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що популярний український актор Артемій Єгоров торкнувся теми грошей і розсекретив деякі цифри, що стосуються його заробітку.

Раніше також голлівудський актор Ніколас Брендон, найбільш відомий за роллю Ксандера Харріса у всіх семи сезонах серіалу "Баффі — винищувачка вампірів", помер у віці 54 років.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ігор Крутий Ігор Крутий — радянський, український і російський естрадний композитор, продюсер, піаніст, співак. Народний артист Росії (1996), народний артист України (2011), лауреат премії Ленінського комсомолу (1989). До речі, артист народився в Україні, у районному центрі Гайворон.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред