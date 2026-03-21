Складна ситуація: Ігор Крутой поскаржився на проблеми в родині

Російський композитор українського походження Ігор Крутой, який мовчить про те, що терористична Росія напала на мирну Україну, поскаржився на серйозні проблеми у власній родині.
За словами Крутого, які цитують російські пропагандисти, у нього складна сім'я.
"У мене в плані традицій складна сім'я: мати живе в одній країні, сестра в іншій. Одні діти в іншій країні, інші тут. Щоб усі зібралися за одним столом — рідкість", — каже Крутой.
Крутой також каже, що його мати у свої 92 роки ще не немічна і пам'ятає. "Це не ті 92 роки, коли немічність і пам'яті немає", — пояснив композитор.
Ігор Крутой про війну
Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Ігор Крутой не сказав ні слова про військове вторгнення, зайнявши мовчазну позицію. У листопаді 2024 року був нагороджений орденом "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня за указом терориста Путіна. Крутой потиснув руку кривавому диктатору, подякував за нагороду і пообіцяв, що "буде продовжувати творити і працювати на благо нашої великої країни".
Про особу: Ігор Крутий
Ігор Крутий — радянський, український і російський естрадний композитор, продюсер, піаніст, співак. Народний артист Росії (1996), народний артист України (2011), лауреат премії Ленінського комсомолу (1989). До речі, артист народився в Україні, у районному центрі Гайворон.
