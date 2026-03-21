Хотів заблокувати: у мережу потрапило відео арешту Джастіна Тімберлейка

Олена Кюпелі
21 березня 2026, 15:47
Джастін Тімберлейк намагається запобігти оприлюдненню цього відео.
Тімберлейк подав позови до суду через відео

Відеозапис сумнозвісного арешту Джастіна Тімберлейка за водіння в нетверезому стані в Гемптоні нарешті було опубліковано, незважаючи на його спроби заблокувати його.

Як пише Page Six, на відео видно, як співака, виконавця хіта "Mirrors", зупиняють у його сірому BMW 2025 року випуску і задають низку питань, перш ніж він виконав прохання поліцейських пройти кілька тестів.

Він, схоже, був збитий з пантелику інструкціями і сказав поліцейським: "Це складні тести".

Потім 45-річний Тімберлейк кілька разів спіткнувся, намагаючись йти прямо на прохання поліцейських.

Зрештою, тиск ситуації, схоже, взяв гору, і він сказав: "У мене серце калатає".

Джастін Тімберлейк
Джастін Тімберлейк потрапив у неприємну ситуацію / Скріншот

Популярний співак був ввічливий протягом усього спілкування, відповідаючи владі "так, сер", і співпрацював з ними у виконанні різних завдань. Але в підсумку він кілька разів відмовився пройти тест на алкотестері.

Після того, як поліція надягла на нього наручники і посадила в поліцейську машину, на місце події прибула його подруга.

"Ви заарештовуєте Джастіна Тімберлейка прямо зараз?" — запитала вона, перш ніж спробувати втрутитися. Пізніше вона благала: "Хлопці, будь ласка, зробіть мені послугу, бо вам подобалися "Bye Bye Bye" або "Sexyback"? Зробіть мені одну послугу!"

І, схоже, це спрацювало, оскільки офіцери дозволили їй поговорити з Тімберлейком протягом хвилини, перш ніж його відвезли до в'язниці.

Раніше цього місяця Тімберлейк подав позов проти фешенебельного міста Саг-Харбор на Лонг-Айленді, де його заарештували, намагаючись заблокувати публікацію відеозапису.

Про особу: Джастін Тімберлейк

Джастін Тімберлейк — американський співак, автор пісень, композитор, продюсер, танцюрист і актор. Володар чотирьох премій "Еммі" та дев'яти премій "Греммі". За даними Вікіпедії, Джастін Тімберлейк здобув славу як один із солістів бой-бенду ’N Sync.

