"Це все перекреслює!": Потап засудив Мінкульт за заборону на виїзд для артистів

Потапенко, який живе за кордоном, зробив емоційну заяву.

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Мінкульт заборонив артистам виїжджати за кордон - реакція Потапа / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Коротко:

Мінкульт оголосив заборону на виїзд артистів і журналістів за кордон

Потап розкритикував це рішення в соціальних мережах

Сьогодні Міністерство культури та стратегічних комунікацій України опублікувало повідомлення, в якому йдеться про призупинення "видачі листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб (журналістів та діячів мистецтва) за межі державного кордону" з третього березня і до "нормативно-правового врегулювання цього питання". Таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що багато хто залишає країну, але не повертається.

Потап виявився обурений таким рішенням Мінкульту. Під час повномасштабної війни в Україні він перебрався за кордон - там він живе і працює, зрідка повертаючись до рідної країни. У недавньому інтерв'ю музичний продюсер зізнався, що "виїжджав з різних причин через різні інстанції".

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У відповідь на рішення Міністерства культури Потап у своєму блозі в Instagram опублікував гнівний пост: "Українські артисти на міжнародній арені підтримують державу, підтримують Президента, збирають сотні мільйонів гривень на ЗСУ, а Мінкульт, замість того щоб допомагати, це все перекреслює!" Як ілюстрацію своїх слів він навів колаж із фото українських артистів: Вєрки Сердючки з мамою, Alyona Alyona, Михайла Хоми, Олександра Пономарьова та Юрія Горбунова, Олега Псюка, Юлії Саніної, Yaktak, Артема Пивоварова, Курган & Agregat та ін.

Мінкульт заборонив артистам виїжджати за кордон - реакція Потапа / instagram.com/realpotap

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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