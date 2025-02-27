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"Хочу зробити гучну заяву": Ірина Білик назвала дату закінчення війни

Анна Підгорна
27 лютого 2025, 11:57
275
Білик поділилася своїми передчуттями про майбутній мир в Україні.
Ірина Білик
Ірина Білик новини - Білик зробила прогноз про дату кінця війни / колаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Коротко:

  • Ірина Білик припустила, коли в Україні закінчиться повномасштабна війна
  • Прогноз співачки виявився вельми оптимістичним

Політичні експерти залишають суперечливі прогнози про те, коли в Україні настане мир, і не беруться "передбачати" точну дату завершення повномасштабної війни. Втім, українську співачку Ірину Білик це абсолютно не зупиняє.

У своєму недавньому інтерв'ю для М1 вона висловила власну думку про те, коли закінчиться війна в Україні. Так артистка зазначила, що за її передчуттями це станеться вже цієї весни, і свій ювілей 6 квітня вона відзначатиме вже під мирним небом.

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"Я хочу зробити гучну заяву. Можливо, це буде вперше й востаннє. От чомусь мені здається, що саме до мого дня народження закінчиться війна. Чомусь я так відчуваю. До моїх концертів у Києві, до шостого квітня", - каже Ірина Білик.

Ірина Білик
Хто така Ірина Білик / інфографіка: Главред

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Хто така Ірина Білик?

Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

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