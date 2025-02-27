Ридаю: Інна Мірошниченко розповіла про виклики під час виховання доньки Ангеліни

Інна Мірошниченко також просить допомогти їй із пошуком фахівців.

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Інна і Тимур Мірошниченки з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

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Чому Інна Мірошниченко плаче

Яка допомога їй потрібна

Юристка, блогерка і дружина ведучого Тимура МірошниченкаІнна Мірошниченко вийшла на зв'язок зі своїми підписниками і поділилася непростою ситуацією, яка сталася з її прийомною донькою Ангеліною.

За словами Інни Мірошниченко, вона не спала всю ніч і тепер ридає. "Дуже багато викликів з Ангеліною. Освітній процес не дається. Ніяк. Нічого. Уже немає днів у тижні, куди б ставити додаткові заняття. І дуже тисне час, якого немає. Їй уже 9. Ми так мріяли про щасливе дитинство, де вона грається з однолітками. Ходить до школи, хоч якось", - пише Інна.

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"Але схоже, що це не наш шлях", - додає Інна.

Інна Мірошниченко також просить допомогти їй із пошуком фахівців, готових допомогти. "Потрібні ті, хто працює з дітьми з нейро особливостями", - каже вона.

Інна Мірошниченко звернулася по допомогу / Скриншот Instagram/inna_mi

Тимур та Інна Мірошниченки - останні новини по темі

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився, скільки грошей витрачає, щоб утримати трьох дітей і додав, що коштів має бути багато.

Також стало відомо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їхнім прийомним сином. Вона також виклала дві світлини, які показують разючу різницю та демонструють, що кохання може зробити з дитячим сердечком.

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Хто така Інна Мірошниченко? Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого та шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

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