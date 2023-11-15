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Копія мама: Сінді Кроуфорд вивела в світ шикарну дочку

Олена Кюпелі
15 листопада 2023, 22:28
Дочка Сінді Кроуфорд дуже схожа на свою зіркову маму.
Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд прекрасно виглядає на свій вік, Колаж Главред, фото instagram.com/cindycrawford

Колишня ікона подіуму Сінді Кроуфорд і її дочка-двійник Кайя Гербер з'явилися на червоній доріжці Fashion Panel Planet Omega в Нью-Йорку.

За інформацією Page Six. дует, який виглядав чудово на зірковому заході, одягався в цілком чорні ансамблі, позуючи перед камерами рука об руку.

Гербер, у свої 22 роки, виглядала невимушено шикарно в чорній водолазці з довгими рукавами в поєднанні з плісированою міні-спідницею з високою талією поверх прозорих панчіх.

відео дня

Фото мами з донькою можна подивитися тут:

Супермодель завершила свій образ елегантною зачіскою, золотим годинником і парою чорних туфель з гострим носком.

Кроуфорд, зі свого боку, одягнула струмуючу чорну сукню з V-подібним вирізом, а також пару чорних шкіряних черевиків довжиною до колін.

Нагадаємо, раніше Кроуфорд підготувала для чоловіка особливий сюрприз. Втім, таким чином вона також показала шанувальникам, що будь - які прояви любові-прекрасні самі по собі.

Раніше 31-річна модель і актриса Емілі Ратаковскі дала зухвалу відповідь всім, хто критикує її за любов до нарочито еротичним нарядам - у новій фотосесії вона роздяглася догола.

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Сінді Кроуфорд новини шоу бізнесу
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