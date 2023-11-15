Копія мама: Сінді Кроуфорд вивела в світ шикарну дочку

Колишня ікона подіуму Сінді Кроуфорд і її дочка-двійник Кайя Гербер з'явилися на червоній доріжці Fashion Panel Planet Omega в Нью-Йорку.
За інформацією Page Six. дует, який виглядав чудово на зірковому заході, одягався в цілком чорні ансамблі, позуючи перед камерами рука об руку.
Гербер, у свої 22 роки, виглядала невимушено шикарно в чорній водолазці з довгими рукавами в поєднанні з плісированою міні-спідницею з високою талією поверх прозорих панчіх.
Фото мами з донькою можна подивитися тут:
Супермодель завершила свій образ елегантною зачіскою, золотим годинником і парою чорних туфель з гострим носком.
Кроуфорд, зі свого боку, одягнула струмуючу чорну сукню з V-подібним вирізом, а також пару чорних шкіряних черевиків довжиною до колін.
Нагадаємо, раніше Кроуфорд підготувала для чоловіка особливий сюрприз. Втім, таким чином вона також показала шанувальникам, що будь - які прояви любові-прекрасні самі по собі.
Раніше 31-річна модель і актриса Емілі Ратаковскі дала зухвалу відповідь всім, хто критикує її за любов до нарочито еротичним нарядам - у новій фотосесії вона роздяглася догола.
Вас також може зацікавити:
- Знайшов заміну квітковій: Добриніна запідозрили в романі з моделлю
- "Модель лежала на ліжку": екс-коханка Девіда Бекхема розповіла, як він зраджував дружині
- Популярна бразильська модель і інфлюенсер померла в 29 років від естетичної процедури