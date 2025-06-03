"Швидко назад": Леся Нікітюк показала м'язистого чоловіка у своєму ліжку

Телеведуча Леся Нікітюк показала, як повернути чоловіка назад у ліжко.

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Леся Нікітюк показала свого чоловіка / Колаж Главред, фото Instagram/lesia_nikituk

Коротко:

Який вигляд має ранок Лесі Нікітюк

Що треба робити, щоб полежати в ліжку довше

Ведуча, модель та акторка Леся Нікітюк, яку підозрюють у вагітності, показала татуйованого чоловіка у своєму ліжку.

Відповідними фото ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На фото видно, як у ліжку Нікітюк лежить м'язистий чоловік весь у татуюваннях. "Не знаю, як ви, а я точно "за" такий ранок", - написала вона.

Леся Нікітюк показала свого чоловіка / Фото Instagram/lesia_nikituk

На другому фото, чоловік одягається. "Швидко назад, я сказала", - жартує телеведуча.

Леся Нікітюк показала свого чоловіка / Фото Instagram/lesia_nikituk

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Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Леся Нікітюк засвітилася разом зі своїм нареченим - українським військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

Раніше також Олена Кравець поділилася, чи змогла б вона повернутися в команду Студії "Квартал 95". Кравець зазначила, що вона насилу прийняла рішення піти з "Кварталу 95", тоді вона перебувала за кордоном і повідомила колегам про свій вибір у листуванні.

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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