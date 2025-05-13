Леся Нікітюк жорстко відбрила тих, хто хейтить її за зовнішність: "Не дізнаєтесь правди"

Нікітюк дала слушну пораду тим, хто дошкуляє їй запитаннями про вагу, процедури, уколи краси, стиль в одязі тощо.

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Леся Нікітюк новини - ведуча звернулася до тих, хто її критикує / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коротко:

Леся Нікітюк дала рідкісний коментар про свою зовнішність

Зірка також порадила хейтерам шукати себе

Ведуча, модель та акторка Леся Нікітюк нині - одна з найяскравіших персон українського шоу-бізнесу. Приваблива зовнішність, дотепність і доброзичливість Леді Ле з легкістю завойовують серця аудиторії.

Утім, знаходяться й ті, хто регулярно та не обираючи виразів критикує Нікітюк. Зокрема це стосується її зовнішності. Зазвичай Леся ігнорує хейтерів, але цього разу ведуча вирішила все ж таки поставити їх на місце.

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"Ви бачили, якою я була, ким я стала і ким я буду в майбутньому! Я - це я! Я змінююсь, як я собі хочу, і я стаю кращою для себе, при цьому не втрачаючи себе! Я максимально відкрита до критики, але до оцих тупих [вивержень] - "А що з носом?", "Що з губами?", "Чому худа така?" Це якийсь "смердючий сюр", який заражає всіх без винятків. Всі помішались на процедурах, і намагаються дізнатися, що хто колов і що хто собі надував! І знаєте що? Ви ніколи не дізнаєтесь правди. І це кажу вам я - людина, яка витрачає купу грошей на косметику, вітаміни, якісні продукти, купу часу на правильний ракурс, щоб сфоткатись, людина, яка рано встає щоб зловити красиве сонце на обличчі, людина, яка фоткає себе завжди тільки з одного боку, бо з іншого має горбинку на носі. Людина, яка за допомогою чотирьох олівців і трьох помад може зробити собі губи будь-якого розміру! Тому, люди, не дурійте і не шукайте лікаря Ліндсі Лохан - він все одно вам не по кишені! Дивіться за собою, доглядайте і любіть себе", - написала Леся Нікітюк у своєму блозі в Instagram.

Леся Нікітюк новини - ведуча звернулася до тих, хто її критикує / instagram.com/lesia_nikituk

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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