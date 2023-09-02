Це не всім відомо: Буданов розповів про своїх дружин

З нинішньою дружиною Кирило Буданов прожив вже десять років.

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Кирило Буданов розповів про своїх дружин / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про те, скільки разів він був одружений.

За словами головного розвідника України, у нього було два шлюби. З нинішньою дружиною він прожив вже десять років.

Буданов розповів, що з першою дружиною він побрався в 2009 році, проте це не всім відомо.

"Ну, бачите, значить є ще якісь таємниці. До речі, нещодавно кілька днів тому був ювілей — 10 років", — сказав Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Раніше Главред писав, що Буданов не п'є каву, а його дружина забороняє йому пити енергетики.

"Я навіть кави не п'ю. А що залишається? Енергетики? Мені їх дружина не дозволяє пити. Каже, мовляв серце посадиш", - сказав він він.

Також Кирило Буданов розповів про те, як будується під час війни його сімейне життя.

Дивіться інтерв'ю Кирила Буданова Наталії Мосійчук:

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