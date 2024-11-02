Арнольд Шварценеггер позбавив свого сина фінансової підтримки

Арнольд Шварценеггер вирішив більше не фінансувати свого позашлюбного сина.

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Арнольд Шварценеггер вирішив відпустити сина у вільне плавання/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Чим вирішив зайнятися син Шварценеггера

Чому батько вирішив припинив фінансування сина

Як батько і син відновили спілкування

Коли син голівудського актора Арнольда Шварценеггера Джозеф Баєна закінчив коледж, Шварценеггер позбавив його фінансової підтримки.

Як пише Money Pop, це сталося не тому, що він не міг дозволити собі утримувати сина. Як відомо, його статки становлять 1 мільярд доларів.

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Мілдред Баєна завагітніла від Шварценеггера сином Джозефом, у той час як зірка був одружений з Марією Шрайвер. Лише 2011 року Джозеф дізнався, хто його батько, коли йому розповіла про це бабуся.

Син світової знаменитості каже, що ріс у скромних умовах, із братами та сестрами. Сім'я Джозефа, як і слід було очікувати, зіткнулася з величезною кількістю перевірок, щойно з'явилися новини про те, що Шварценеггер - його батько.

Хоча новина про його невідомого сина вразила сімейне життя Шварценеггера і потрапила в заголовки газет, він не відвернувся від Джозефа.

Натомість Шварценеггер звернувся до Джозефа, і між ними швидко виник тісний зв'язок.

Хто такий Арнольд Шварценеггер? Арнольд Шварценеггер - культурист, актор і політичний діяч. П'ятиразовий володар титулу "Містер Всесвіт" і семиразовий - "Містер Олімпія", засновник конкурсу бодібілдингу "Арнольд Класік". 38-ий губернатор американського штату Каліфорнія (2003-2011). Володар премій "Золотий глобус" (1977), "Сатурн" (1992) та іменної зірки на голлівудській Алеї слави. Найвідоміші кінороботи: "Конан-варвар" (1982), "Хижак" (1987), "Згадати все" (1990), серія фільмів "Термінатор".

Джозеф Баєна, якому зараз близько двадцяти п'яти років, навчався в Університеті Пеппердіна в Малібу і Шварценеггер був там, щоб підтримати його в день випуску.

Уся фінансова підтримка з боку його батька була припинена після того, як він закінчив навчання.

Баєна вирішив продовжити кар'єру в індустрії розваг, але не зміг отримати акторські ролі і піти стопами свого знаменитого батька. Замість цього хлопець змінив напрямок і отримав ліцензію на роботу у сфері нерухомості. Як і його знаменитий батько, він також зайнявся бодібілдингом.

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Раніше Главред писав про те, що обраницю Джозефа звуть Нікі Додаж, вона - бізнесвумен. Пара рідко публікує знімки разом, і намагається не виносити стосунки на публіку. Однак, трапляються і винятки. Нещодавно на сторінці Баени в Instagram з'явилося кілька романтичних кадрів з Нікі з їхньої відпустки в Мексиці.

Нагадаємо, раніше Патрік Шварценеггер привів у сім'ю модель Еббі Чемпіон, яка тепер стане його дружиною.

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