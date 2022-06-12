"Ех, Олег, що ж ти покинув своїх вовчиць": колишня дружина Кензова підколола Винника за мовчання

DJ Madonna звернулася до зниклого Олега Винника / Колаж

Українська ді-джейка, переможниця реаліті-шоу Супер-Мама і колишня дружина співака Олега Кензова, DJ Madonna висловилася на тему загадкового "зникнення" Олега Винника.

Лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин раніше припустив, що співак втік до Німеччини, де до 2011 року побудував успішну кар'єру актора мюзиклів.

DJ Madonna припустила, що Винник втік до Німеччини, злякавшись війни в Україні. Порівнявши його зі своїм колишнім чоловіком, Олегом Кензовим, артистка натякнула, що той також не відрізняється сміливістю.

"З особистого досвіду: Олеги - не "воїни світла". Кажуть, він сидить в Німеччині тому, що у нього німецьке громадянство. Ех, Олег, що ж ти покинув своїх "вовчиць", - написала ді-джейка на своїй сторінці в Instagram.

DJ Madonna звернулася до зниклого Олега Винника / instagram.com/_dj__madonna

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Раніше Брітні Спірс на своєму весіллі повторила поцілунок з Мадонною, який стався між ними в 2003 році на церемонії відкриття MTV Video Music Awards.

Святослав Вакарчук, лідер гурту Океан Ельзи, розповів, Як правильно відповідати на питання " коли закінчиться війна?", і чому важливо не ставити своє життя на паузу.

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