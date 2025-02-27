Одружився і отримує нове громадянство: ексжінка Кензова розповіла, де він зараз

DJ Madonna розкрила деталі з життя скандального співака.

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Де зараз Олег Кензов - DJ Madonna розкрила деталі про колишнього чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/_dj__madonna, instagram.com/okenzov_official

Що розповіла DJ Madonna:

Олег Кензов осів за кордоном і завів сім'ю

Артист планує змінити громадянство

Український співак Олег Кензов під час повномасштабної війни заслужив вельми неоднозначну репутацію. Спершу артист висловив проукраїнську позицію, перейшов на українську мову, якою навіть випустив кілька пісень, проте його патріотизм швидко видихнувся. Кензов перебрався за кордон, де повернувся до російської мови, старих хітів, і навіть виходив на одну сцену з путіністами.

Про те, що зараз відбувається в житті скандального співака, в інтерв'ю Богдану Беспалову розповіла DJ Madonna (Наталія Ярмоленко) - друга дружина Кензова, яка після розлучення звинуватила його в систематичному домашньому насильстві.

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За словами DJ Madonna, Олег Кензов за кордоном знайшов нове кохання, встиг завести сім'ю і розраховує на отримання громадянства іншої країни. "Він у Греції. Він одружився з дівчиною, вона грузинка. Він подає на громадянство Грузії. У них вже дитина народилася", - повідомила колишня дружина артиста.

Олег Кензов із третьою дружиною / instagram.com/okenzov_official

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На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну артист продемонстрував проукраїнську позицію: займався волонтерством, випускав пісні рідною мовою, а також говорив про російську агресію у своїх соцмережах. Однак згодом його ставлення змінилося, і вже за деякий час повернувся до написання російськомовних композицій.

Пізніше стало відомо, що виконавець перебуває за кордоном, постійно змінюючи місцезнаходження.

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