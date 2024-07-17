"Я не прощаюся": Коноплянка оголосив про завершення футбольної кар'єри

Колишній футболіст національної збірної України з футболу Євген Коноплянка оголосив про завершення професійної кар'єри. Про це 34-річний спортсмен повідомив в Instagram.
"Сьогодні поділюся з вами дечим дуже важливим. Футбол для мене – більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості і професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити, знаходячись на футбольному полі. Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що ухвалив рішення завершити професійну кар’єру", - написав він.
Коноплянка подякував усім, то пройшов з ним цей шлях, слідкував за ним та підтримував на полі. І одразу наголосив, що не залишає спорт назовсім. Тепер він став засновником двох проєктів. Серед них скаутська агенція для футболістів, яку він створив разом з іншим футболістом Романом Зозулею.
"Це місце, де ми будемо допомагати молодим талановитим хлопцям здійснювати свої мрії, та кіберспортивна організація – місце, де я здійснюватиму свою мрію, адже я дуже давно і палко люблю комп’ютерні ігри", - розповів футболіст.
Нагадаємо, що за професійну кар'єру на клубному рівні Коноплянка провів 427 матчів, забив 74 м'ячів та 61 - гольовою передачею. На його рахунку також 87 поєдинків з 21 голом та 15 асистами за збірну України.
Хто такий Євген Коноплянка?
Євген Коноплянка — український футболіст, лівий вінгер збірної України. Віце-капітан збірної України (2015—2019). Переможець Ліги Європи (2015/16), пише Вікіпедія.
Збірна України з футболу - останні новини
Напередодні футболіст Олександр Зінченко, який вийшов у старті на позиції лівого захисника української збірної, прокоментував нищівну поразку команди на матчі Євро-2024 з Румунією.
Згодом тренер збірної Сергій Ребров розповів, чого не вистачило команді, щоб вийти у плей-оф Євро-2024. У своєму післяматчевому коментарі Ребров зауважив, що причина ховається у поганих результатах у грі з Румунією.
Нагадаємо, у квітні 2024 року відомий український футболіст і гравець збірної, який тоді грав на позиції захисника за французький клуб "Бордо" Данило Ігнатенко звинувачувався в расизмі.
Інші новини спорту України:
- Усик відмовився від чемпіонського пояса: що сталося
- Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту, який протримався майже 40 років
- Олімпіада-2024: хто представлятиме Україну, в яких видах, чому варто дивитись
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред