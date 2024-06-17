Зінченко про перший провал на Євро-2024 з Румунією: 'Дуже соромно'

Футболіст сподівається, що збірна України зможе виправити ситуацію у наступному матчі.

https://glavred.net/ukraine/zinchenko-pro-pershiy-proval-na-yevro-2024-z-rumuniyeyu-duzhe-soromno-10573772.html Посилання скопійоване

Україна не забила жодного голу у ворота румунської команди / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, УАФ

Футболіст Олександр Зінченко, який вийшов у старті на позиції лівого захисника української збірної, прокоментував нищівну поразку команди на матчі Євро-2024 з Румунією.

У коментарі Суспільне Спорт він зізнався, що йому було "дуже соромно" дивитися в очі вболівальникам.

"Дуже важко знайти правильні слова. Дуже соромно було дивитися нашим вболівальникам в очі, всім тим, хто прийшов нас підтримати. Хлопці розуміють, що сталося. Але програвати 0:3 - це завжди боляче і неприємно", - висловився Зінченко.

відео дня

Він додав, що збірній треба покращувати свою гру, хоча часу, зауважив Зінченко, "не так багато".

Окремо український захисник пояснив, чому Румунії вдалося перемогти з рахунком 3:0.

"Контроль м'яча - це одне, але створювати моменти - інше. Саме так збірна Румунії і перемогла, створила якісь напівмоменти та забила м'ячі. А далі нам вже було дуже важко", - пояснив Зінченко.

Хто такий Олександр Зінченко? Олександр Володимирович Зінченко - український футболіст, захисник і півзахисник англійського клубу "Арсенал" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2016 і 2020), повідомляє "Вікіпедія".

Євро-2024 - розклад матчів

21 червня - Словаччина - Україна . "Дюссельдорф-Арена". Дюссельдорф. 16:00

22 червня - Бельгія - Румунія. "Штадіон Кельн". Кельн. 22:00

26 червня Словаччина - Румунія. "Франкфурт-Штадіон". Франкфурт-на-Майні. 19:00

26 червня Україна - Бельгія. "Арена Штутгарт". Штутгарт. 19:00

Євро-2024 - таблиця

Україна - Румунія - результати матчу

Євро-2024 Румунія - Україна - як пройшов матч

Перший матч Євро-2024 наша збірна програла просто вщент збірній Румунії з результатом 3:00 на користь Румунії.

Матч почався з позиційних атак збірної України, на що румуни відповіли дальнім ударом у ворота. Українці намагалися будувати атаки через фланги, але домоглися тільки небезпечного прострілу Циганкова, а також неточного удару Довбика.

Тренер збірної Сергій Ребров відповів, що "не побачив максимальної віддачі від усіх гравців", але це був лише перший матч. Тому надалі збірна буде більш ретельно проводити підготовку.

"Гадаю, що для всіх це було неочікувано. Це Євро. Завжди кажу: якщо хочемо досягти чогось на чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. На жаль, цього не було, але це перша гра. Будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної", - висловився Ребров.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред