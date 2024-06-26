Україна вилетіла з Євро-2024: зʼявилась реакція Реброва

Збірна України 26 червня зіграла вирішальний матч групового етапу Євро-2024.

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Ребров прокоментував "нічию" команди / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Тренер збірної Сергій Ребров розповів, чого не вистачило команді, щоб вийти у плей-оф Євро-2024. У своєму післяматчевому коментарі Ребров зауважив, що причина ховається у поганих результатах у грі з Румунією.

"Чого сьогодні не вистачило? Я вважаю, що не вистачило не сьогодні, а в грі з Румунією. Сьогодні немає ніяких зауважень ні до гравців, ні до кого, тому що ми створювали моменти, було багато моментів. На жаль не забили. Але я вважаю, що сьогодні усі українці були вдячні гравцям, які намагались вирвати цю гру", - цитує Реброва видання Чемпіон.

Він додав, що збірна робить усе для ЗСУ.

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"Ми їм дуже вдячні", - сказав Ребров.

Євро 2024 Україна - Бельгія - головне

Збірна України залишилася поза плей-оф чемпіонату Європи-2024 за підсумками третього туру в групі Е. "Синьо-жовті" у заключному матчі на турнірі зіграли внічию з Бельгією - 0:0.

Для виходу до 1/8 фіналу Україні було необхідно перемагати бельгійців або грати внічию та розраховувати, що паралельний поєдинок Словаччина — Румунія закінчиться перемогою однієї з команд.

Хто такий Сергій Ребров? Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

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