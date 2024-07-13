Окупанти знищили будинок відомого українського футболіста — деталі

Росіяни поцілили ракетою у будинок футболіста Віктора Коваленка та зруйнували його.

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РФ влучила в будинок футболіста Коваленка / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram/vitykovalenko

Окупанти влучили у будинок, в якому виріс та колись жив відомий український футболіст Віктор Коваленко, на момент влучання там проживала його мати, яка, на щастя, залишилась живою. Про це спортсмен повідомив на свой сторінці в Instagram.

Хто такий Віктор Коваленко Віктор Ковалеенко народився 14 лютого 1996 у Херсоні — український футболіст, атакувальний півзахисник італійської "Аталанти". На правах оренди грає за "Емполі". Найкращий бомбардир (володар "Золотого бутса") молодіжного чемпіонату світу 2015.

За словами футболіста, який нині захищає кольори італійського клубу "Емполі", російська ракета влучила у будинок, в якому він виріс і довгий час проживав. Також спорсмен повідомив, що там проживала його мати, яка, на щастя, залишилась живою.

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"Сьогодні ракета пі*орів потрапила в будинок де я жив все життя, це був будинок моїх батьків, більше будинку немає! Стресс і страх який я пережив не передати словами тому, що там була мама, слава богу з нею все добре!", - написав у соцмережі Коваленко.

Також він запевнив, що український народ помститься за всі кривди, які спричинили росіяни за час війни проти України.

Крім того, Коваленко розмістив на своїй сторінці рахунок, на який можна донатити для наших військових, котрі воюють на Херсонському напрямку.

Російські обстріли України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія оголосила про плани ударів по водосховищах поблизу Києва, намагаючись перекласти відповідальність на Україну. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна готується до удару по двох дамбах у Київській області — Київській ГАЕС і Канівській ГЕС.

Україна спільно зі США готуються до силової відповіді на російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, про що повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час виступу на саміті НАТО.

Унаслідок масованого удару РФ по Україні 8 липня загинули 44 людини, а 196 осіб дістали поранення, заявила керівник прес-служби ДСНС України Світлана Водолага.

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