Український олімпієць "відшив" журналістів РФ: відповів на запитання англійською

Іван Шмуратко / Скріншот

Український фігурист Іван Шмуратко англійською мовою відповідав на поставлені російською запитання російських журналістів після тренування на Олімпіаді в Пекіні.

Представники ЗМІ уточнили у Шмуратко, якою мовою він хоче вести бесіду, на що спортсмен заявив, що говорити буде англійською, повідомляє Матч ТВ.

На пряме запитання про рекомендації щодо спілкування російською мовою Шмуратко сказав англійською: "Все, що я можу, — це робити мою роботу тут".

Що кажуть в НОК України

Як відомо, раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени отримали рекомендації в разі можливих провокацій з боку росіян під час Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.

За його словами, всі олімпійці отримали ряд інструкцій під час онлайн-зустрічі і знають, як поводитися в ситуаціях, які відбувалися на літній Олімпіаді.

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Реакція МОК

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) відреагували на рекомендації міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта уникати перебування поруч з росіянами на Олімпіаді в Пекіні.

"Для олімпійських команд Національний олімпійський комітет є єдиним і автономним органом влади. Вони всі знають про олімпійську хартію, яка застосовується на Олімпійських іграх", – заявили в МОК.

Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко прокоментував інтерв'ю, що з'явилося нещодавно, в якому він заявив, що агресія Росії проти України неоднозначний.

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