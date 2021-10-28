Роналду стане батьком близнюків: неймовірне фото з нареченою футболіста

12 листопада 2017 року у пари народилася дочка Алана Мартіна.
Наречена Кріштіану Роналду знову вагітна. Як повідомив футболіст, вони чекають на двійнят.
"Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені любові. Не можемо дочекатися зустрічі з вами", – написав Роналду в Instagram.
Роналду і Джорджина познайомилися в 2016 році в мадридському бутіку Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом.
12 листопада 2017 року у пари народилася дочка Алана Мартіна.
До того моменту у Роналду вже було троє дітей: Кріштіану-молодший, який народився в 2010 році від невідомої матері, а також близнюки Єва і Матео, якм народилися в 2017 році від сурогатної матері.
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Відзначимо, в серпні 2021 року один з кращих футболістів світу Кріштіану Роналду повернувся "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб досяг домовленості з "Ювентусом" щодо трансферу 36-річного форварда.
Португалець вже виступав за англійський клуб з 2003 по 2009 роки. За цей час Кріштіану три рази виграв чемпіонат Англії, двічі – Кубок Англійської Ліги і один раз Кубок країни, а 2008 році португалець разом з "Юнайтед" став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.