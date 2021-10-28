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Роналду стане батьком близнюків: неймовірне фото з нареченою футболіста

28 жовтня 2021, 18:49

12 листопада 2017 року у пари народилася дочка Алана Мартіна.

Роналду
Роналду і Джорджина / instagram.com/cristiano/

Наречена Кріштіану Роналду знову вагітна. Як повідомив футболіст, вони чекають на двійнят.

"Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені любові. Не можемо дочекатися зустрічі з вами", – написав Роналду в Instagram.

Роналду і Джорджина познайомилися в 2016 році в мадридському бутіку Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом.

12 листопада 2017 року у пари народилася дочка Алана Мартіна.

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До того моменту у Роналду вже було троє дітей: Кріштіану-молодший, який народився в 2010 році від невідомої матері, а також близнюки Єва і Матео, якм народилися в 2017 році від сурогатної матері.

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Відзначимо, в серпні 2021 року один з кращих футболістів світу Кріштіану Роналду повернувся "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб досяг домовленості з "Ювентусом" щодо трансферу 36-річного форварда.

Португалець вже виступав за англійський клуб з 2003 по 2009 роки. За цей час Кріштіану три рази виграв чемпіонат Англії, двічі – Кубок Англійської Ліги і один раз Кубок країни, а 2008 році португалець разом з "Юнайтед" став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.

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Кріштіану Роналду Роналду
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