Шевченко може зіграти проти РФ: Зеленський покликав екстренера збірної в Україну

Андрій Шевченко / УНІАН

Після звільнення Андрія Шевченка з поста головного тренера італійського Дженоа президент Володимир Зеленський закликав спортсмена повернутися в Україну.

У своєму Facebook Зеленський нагадав, що всесвітньо відомого спортсмена найсильніше люблять саме в Україні.

"Андрій Миколайович, Шева. Не лише вся наша країна, але і вся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом.

Тому нехай це буде тільки "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера. Віримо - не зламаєшся, знаємо, що станеш ще краще!

І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому...", - написав Зеленський.

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У свою чергу інсайдер Ніколо Скіра пише, що Польський футбольний союз вже почав переговори з Шевченком.

Збірна Польщі залишилася без наставника, адже португалець Пауло Соуза нещодавно покинув її заради бразильського Фламенго. Поляки активно шукають нового коуча для своєї збірної, тому що 24 березня їх чекає матч плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Росії.

Додамо, що кілька тижнів тому в пресі були чутки про те, що Шева може очолити збірну Польщі.

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Нагадаємо, раніше Шевченка звільнили з посади головного тренера "Дженоа".

Український фахівець очолив італійський клуб 7 листопада. До того у своїй тренерській кар'єрі він встиг попрацювати головним тренером тільки в збірній України. Чутки про його відставку тривали вже кілька тижнів.

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