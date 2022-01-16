УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Шевченко може зіграти проти РФ: Зеленський покликав екстренера збірної в Україну

16 січня 2022, 01:47

Володимир Зеленський закликав спортсмена повернутися в Україну.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / УНІАН

Після звільнення Андрія Шевченка з поста головного тренера італійського Дженоа президент Володимир Зеленський закликав спортсмена повернутися в Україну.

У своєму Facebook Зеленський нагадав, що всесвітньо відомого спортсмена найсильніше люблять саме в Україні.

"Андрій Миколайович, Шева. Не лише вся наша країна, але і вся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом.

Тому нехай це буде тільки "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера. Віримо - не зламаєшся, знаємо, що станеш ще краще!

І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому...", - написав Зеленський.

Реклама
false

У свою чергу інсайдер Ніколо Скіра пише, що Польський футбольний союз вже почав переговори з Шевченком.

Збірна Польщі залишилася без наставника, адже португалець Пауло Соуза нещодавно покинув її заради бразильського Фламенго. Поляки активно шукають нового коуча для своєї збірної, тому що 24 березня їх чекає матч плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Росії.

false

Додамо, що кілька тижнів тому в пресі були чутки про те, що Шева може очолити збірну Польщі.

читайте такожШевченко повертається: Динамо знайшло заміну Луческу-ЗМІ

Нагадаємо, раніше Шевченка звільнили з посади головного тренера "Дженоа".

Український фахівець очолив італійський клуб 7 листопада. До того у своїй тренерській кар'єрі він встиг попрацювати головним тренером тільки в збірній України. Чутки про його відставку тривали вже кілька тижнів.

Читайте ще:

viber
Володимир Зеленський Андрій Шевченко новини футболу новини спорту
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 12 січня 2022: Тільцям – втрати, Левам – віщі сни, Стрільцям - ревнощіГороскоп на сьогодні, 12 січня 2022: Тільцям – втрати, Левам – віщі сни, Стрільцям - ревнощі Гороскоп на сьогодні, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругівГороскоп на сьогодні, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругів Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята Любовний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Скорпіонам - загострення пристрастей, Козерогам - небезпечне захопленняЛюбовний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Скорпіонам - загострення пристрастей, Козерогам - небезпечне захоплення Медики виявили симптом Омікрону, який раніше не помічалиМедики виявили симптом Омікрону, який раніше не помічали
02:14

Лікарка перерахувала продукти, що продовжують молодість

01:47

Шевченко може зіграти проти РФ: Зеленський покликав екстренера збірної в УкраїнуВідео

01:16

Леся Нікітюк шокувала сумами, які витрачає в салонах краси

00:51

Прикмети на 16 січня: що не можна робити в день Гордія і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2022: Дівам – фінансові труднощі, Водоліям – втрати, Рибам - зрадаВідео

Реклама
15 січня, субота
23:42

Епідеміологи назвали найефективніші маски від COVID-19Відео

23:26

Підвищення пенсій: українці віком 70+ отримуватимуть по 3000 грнВідео

23:14

У ДТП під Києвом загинула 11-річна дівчинка: батько не пропустив фуруВідео

22:41

Українці за три дні допомогли купити будинок родині погорільців з Вінниччини, де загинув хлопчикВідео

22:12

"Картки на їжу": українцям назвали терміни запровадження продуктових чеківВідео

21:59

Послизнулась, летіла 200 м між деревами і билася головою - деталі трагедії в КарпатахВідео

21:16

Водій, який побив перехожого в Києві, потрапив до СІЗО

21:10

У хакерській атаці на Україну знайшли білоруський слід: в РНБО розкрили деталіВідео

20:40

Вдарила 4-річного сина ножем: у Києві затримали п'яну горе-матір

20:36

Продовжить сон на годину: диво-компонент для висипання, який є в кожному будинку

19:57

Понад 30 гривень за буханець: українцям назвали нову ціну батона і "українського"Відео

19:51

Росія намагається виправдати своє вторгнення: в МЗС Британії попередили УкраїнуВідео

19:48

Вітер зламав дерево, а воно вбило водія: ураган у Києві став смертельнимВідео

19:30

У Євросоюзі запропонували вдарити санкціями по знаменитостях РФ через ПутінаВідео

19:30

Чому Україна ризикує стати другою АлбанієюПогляд

Реклама
19:04

Рекордні за 20 років опади засипали станцію Академік Вернадський триметровим шаром снігу-фотоФотоВідео

18:47

РФ перекидає Іскандери до кордонів України - CITВідео

18:31

У пір'ї та з розставленими ногами: Лорак показала, як їй не терпиться повернутися до України

18:26

У МОЗ розповіли, як проходить коронавірус в Україні і назвали терміни пікової активностіВідео

17:55

Газова криза у Європі та умова Росії: Москва оголосила про готовність накрутити постачання газуВідео

17:53

Доставка газу: українцям пояснили, як знизити платіжки та чи можна не платитиВідео

17:52

Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус: що відомо про самопочуття митрополитаВідео

17:45

У моду на 2022 рік входять чудові жіночі джинсові костюми, в яких життя стане яскравішимФотоВідео

17:37

Завалить глибокими заметами: Україну атакує потужний удару стихіїВідео

17:32

У Дніпрі на чоловіка обрушилася стріла крана з бетонною плитоюВідео

17:00

Одеса у вогні: в області спалахнула масштабна пожежаВідео

16:49

"Будемо це робити в останній момент": в ОП розповіли, чому Україна не готується до вторгнення РФВідео

16:39

Смертельне сходження: на Говерлі загинула туристка, є постраждаліВідео

16:33

"200 тис. випадків на добу, кожен 20-й лікарні": лікар дав прогноз по Дельтакрону в УкраїніВідео

16:23

Ініціатива Зеленського щодо перемовин з Байденом та Путіним: у Білому домі зробили заявуВідео

15:55

РФ боїться ракет: у США запропонували озброїти Україну БМП Bradley і ЗРК StingerВідео

15:30

В українських супермаркетах різко подорожчають пакети - залишилося кілька тижнівВідео

15:29

Вторгнення РФ і екологічна катастрофа в Україні: розвідка оголосила про витік хімікатів на Донбасі

15:24

США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну - НуландВідео

15:14

Пенсії суддям злетіли в 56 разів більше, ніж звичайним українцям: у чому причинаВідео

Реклама
14:45

Харківська поліція викликала ветерана "Азову" на допит за запитом РФ

14:18

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: обвинуваченим у катастрофі загрожує до 15 років в'язниціВідео

14:09

Посадили на візок і повезли: під Харковом лікарі кілометр тягнули пацієнта до машини швидкої допомоги

14:07

Мама і дві маленькі доньки загинули у власному будинку в Донецькій областіВідео

14:01

Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа

13:28

Водохресні морози йдуть в Україну: де і на скільки похолодає

13:02

У школах України діти мерзнуть у холодних класах: батьки школярів намагаються вирішити проблему

12:58

Помідори на третину, огірки - в два рази: ціни на овочі в Україні невблаганно зростаютьВідео

12:25

Нові кібератаки Росії можуть позбавити українців світла, тепла та грошей - ReutersВідео

12:05

Потужні магнітні бурі в січні 2022 розтягнуться на три дніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти