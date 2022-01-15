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Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа

15 січня 2022, 14:01

Український фахівець не показав необхідних результатів.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Reuters

Український фахівець Андрій Шевченко звільнений з посади головного тренера Дженоа.

Про це повідомляється на офіційному сайті італійського клубу 15 січня.

"Тренер Андрій Шевченко звільнений з займаної посади. Клуб дякує тренеру і його співробітникам за напружену роботу, яку вони виконали в останні місяці", - повідомили в Twitter-акаунті Дженоа.

Нагадаємо, український фахівець очолив італійський клуб 7 листопада. До того у своїй тренерській кар'єрі він встиг попрацювати головним тренером тільки в збірній України. Чутки про його відставку тривали вже кілька тижнів.

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Андрій Шевченко звільнений / twitter.com/GenoaCFC

Остаточне рішення керівництво Дженоа прийняло за підсумками останнього матчу проти "Мілана" в Кубку Італії, в якому підопічні Шевченка поступилися з рахунком 3:1.

Нагадаємо, Шевченко покинув збірну України 1 серпня в після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" з літа 2016 року. Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок. На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Автор: Сергій Кущ
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Андрій Шевченко Дженоа
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