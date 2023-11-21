Відбір на Євро-2024: Україна та Італія зіграли в нічию

Україна посіла третє місце і не пройшла на Євро-2024 по прямій путівці.

https://glavred.net/sport/otbor-na-evro-2024-ukraina-i-italiya-sygrali-v-nichyu-10518574.html Посилання скопійоване

Збірна України з футболу зіграла в нічию з Італією / УАФ

Збірна України з футболу зіграла проти збірної Італії. Матч відбору на Євро-2024 закінчився рахунком 0:0.

Відомо, що це не дало Україні завоювати пряму путівку на Чемпіонат Європи. Їх матч відбувся в німецькому Леверкузені на стадіоні БайАрена.

Цей поєдинок був вирішальним у боротьбі за вихід на Чемпіонат Європи. У збірної України було 14 очок, це відправило її на третє місце в групі С.прямі путівки на Євро-2024 з цієї групи отримали Англія та Італія.

відео дня

Тепер збірна України побореться за право зіграти на континентальній першості в плей-офф.

Євро-2024

Відомо, що жеребкування раунду плей-офф відбудеться 23 листопада 2023 року. Стикові матчі відбудуться в березні 2024 року.

Також повідомлялося, що жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року. Турнір відбудеться в період з 14 червня по 14 липня 2024 року. Його прийматиме Німеччина. Вона, як господиня турніру, потрапила на континентальну першість без відбору.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.