'Вони з нас сміються': РФ запросила Україну на 'Ігри дружби' - реакція Мінспорту

В Міністерстві молоді та спорту України зазначили, що українські спортсмени не братимуть участь у російських так званих "Іграх дружби" у вересні цього року.

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Росія запросила Україну на свою альтернативу олімпійських ігор / Колаж Главред, фото: НОК, УНІАН

РФ надіслала деяким спортивним федераціям України запрошення взяти участь у так званих "Іграх дружби", які пройдуть у вересні 2024 року у Єкатеринбурзі. Про це в інтерв'ю "5 каналу" розповів в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Він заявив, що українські спортсмени, звичайно, не братимуть участі у цих псевдозмаганнях, які росіяни збираються перетворити на політичне шоу, і закликали інші країни діяти так само.

"Ми також зверталися зі свого боку спільно з Національним олімпійським комітетом. Ми зверталися до країн, які є нашими партнерами — ніхто не буде делегувати туди своїх спортсменів. Ніхто зі спортсменів високого рівня не дозволить собі туди поїхати. Тому що така участь буде точкою в їхній кар'єрі та в їхньому шляху в міжнародному спорті", — розповів Бідний. відео дня

Він також зазначив, що офіційною учасницею цих змагань наразі наразі є лише Білорусь. Водночас, Україна не буде відправляти на ці так звані "Ігри дружби" жодного спортсмена.

"З нас просто насміхаються. Це просто насмішка з нас. Це те, що вони нас запросили – я, звісно, до цього негативно ставлюся", – сказав в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Водночас, раніше президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт зазначав, що проведення в Єкатеринбурзі так званих "Ігор дружби" має на меті стати альтернативою Олімпіаді-2024 у Парижі. Про це він заявив 22 лютого в ефірі телемарафону.

"У 2024 році вони будуть проводити альтернативні змагання Олімпійським іграм у Росії. Щоб ви розуміли, вони вже надіслали деяким нашим всеукраїнським федераціям запрошення брати участь у цих змаганнях", - зазначив Гутцайт.

Він додав, що російська сторона готова повністю виплатити всі витрати нашим збірним, пропонуючи великі премії.

"Наразі ми співпрацюємо з МОК, тому що нам потрібно співпрацювати. Ми надсилаємо дані про всіх спортсменів, які підтримують цю війну. Тому що МОК також створив свою комісію, яка розглядатиме всіх спортсменів, яких надсилатимуть міжнародні федерації для участі в Олімпійських іграх. Росіян я маю на увазі", – сказав Гутцайт.

Літні Олімпійські ігри 2024 Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 квітня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія, найімовірніше, буде намагатися завадити проведенню Літніх Олімпійських ігор у Парижі, запланованих на літо 2024 року.

Також, стало відомо про те, що російські гімнасти втратили можливість брати участь у Олімпійських іграх 2024 навіть під нейтральним прапором.

Тим часом, Міжнародний олімпійський комітет висловив нову позицію щодо відсторонення спортсменів з Росії та Білорусії, в якій зазначено, що в МОК готові розглянути можливість повернення атлетів цих країн на міжнародну арену. Однак, це буде можливо лише за умови, що спортсмени відповідають певним критеріям.

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