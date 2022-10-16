Матч УПЛ закінчився грандіозною бійкою за участю директорів клубів

Ігор Дедишин побився з Євгеном Красніковим / fcrukh.com/ua-football.com

У Львові після матчу УПЛ Рух-Дніпро-1 сталася масова бійка за участю керівників обох команд.

Спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков побився з генеральним директором львівського Руху Ігорем Дедишиним. Відео вже опублікували в Мережі.

Вони влаштували бійку прямо на футбольному полі після матчу команд у 7-му турі української Прем'єр-Ліги.

Зазначається, що спочатку між представниками керівництва двох клубів виникла словесна перепалка. Пізніше вона переросла в бійку, яка через кілька секунд стала масовою за участю обох команд.

Додамо, що матч між Рухом і Дніпром-1 завершився на користь гостей з рахунком 2:3. Перемога дозволила гостям зберегти лідерство в чемпіонаті України.

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