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Матч УПЛ закінчився грандіозною бійкою за участю директорів клубів

16 жовтня 2022, 22:33

Спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков побився з генеральним директором львівського Руху Ігорем Дедишиним.

Красніков, Дедишин
Ігор Дедишин побився з Євгеном Красніковим / fcrukh.com/ua-football.com

У Львові після матчу УПЛ Рух-Дніпро-1 сталася масова бійка за участю керівників обох команд.

Спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков побився з генеральним директором львівського Руху Ігорем Дедишиним. Відео вже опублікували в Мережі.

Вони влаштували бійку прямо на футбольному полі після матчу команд у 7-му турі української Прем'єр-Ліги.

Зазначається, що спочатку між представниками керівництва двох клубів виникла словесна перепалка. Пізніше вона переросла в бійку, яка через кілька секунд стала масовою за участю обох команд.

Додамо, що матч між Рухом і Дніпром-1 завершився на користь гостей з рахунком 2:3. Перемога дозволила гостям зберегти лідерство в чемпіонаті України.

Матч УПЛ закінчився грандіозною бійкою за участю директорів клубів
/ Скріншот

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