"Юра, добивай його": мережа вибухнула мемами на бійку Бутусова і Шуфрича

Журналіст і політик побилися у студії політичного ток-шоу. Користувачі не оминули увагою інцидент і створили безліч мемів.
Український журналіст Юрій Бутусов побився з політиком Нестором Шуфричем під час прямого ефіру в студії Савіка Шустера. Бійка сталася ввечері у п’ятницю, 18 лютого.
Бутусов вдарив Шуфрича після його слів, що в Україні живуть люди, які говорять українською, угорською та російською мовами. Розняти бійку намагалися інші політики, які були присутні у студії.
Соцмережі вибухнули мемами на цей інцидент.
Зокрема, один з користувачів зазначив, що Бутусов "обнулив лічильник Шуфрича", адже минуло рівно 1157 днів з моменту, коли Шуфрич востаннє з кимось публічно побився. Інші користувачі також жартували щодо "обнулення лічильника".
Один з користувачів назвав таку подію "Падіння Нестора", опублікувавши мем зі словами "Юра, давай добивай його!"
Користувачі не оминули увагою і те, що в цей самий момент затримувався виступ президента США Джо Байдена зі зверненням до українців. Вони пожартували, що "Байден тактично почекав з брифінгом, поки Бутусов поб’є Шуфрича".
Главред зібрав найяскравіші меми, опубліковані користувачами:
Нагадаємо, подібні випадки бійок і сварок у житті Шуфрича непоодинокі. Так, у жовтні 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Нестор Шуфрич влаштували перепалку в прямому ефірі на телебаченні. Нардеп звинуватив главу МОЗ в тому, що влада не підготувалися до нової хвилі епідемії коронавірусу, і назвав Ляшка негідником.
Також повідомлялося, що журналіст Роман Скрипін звинуватив Нестора Шуфрича в маніпуляціях, які використовувала його нинішня політичні сила та інші, в яких він перебував раніше.
Читайте також:
- "Спочатку Супутник V, потім Johnson": Шуфрич заплутався в оповіданні про вакцинацію своєї дружини
- "Ви привели за руку війну в Україну": журналіст Скрипін вилаяв Шуфрича в прямому ефірі
- Сім'я Шуфрича купила в анексованому Криму нерухомість і зареєструвала за законами РФ - Схеми