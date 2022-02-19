"Юра, добивай його": мережа вибухнула мемами на бійку Бутусова і Шуфрича

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Український журналіст Юрій Бутусов побився з політиком Нестором Шуфричем під час прямого ефіру в студії Савіка Шустера. Бійка сталася ввечері у п’ятницю, 18 лютого.

Бутусов вдарив Шуфрича після його слів, що в Україні живуть люди, які говорять українською, угорською та російською мовами. Розняти бійку намагалися інші політики, які були присутні у студії.

Соцмережі вибухнули мемами на цей інцидент.

Зокрема, один з користувачів зазначив, що Бутусов "обнулив лічильник Шуфрича", адже минуло рівно 1157 днів з моменту, коли Шуфрич востаннє з кимось публічно побився. Інші користувачі також жартували щодо "обнулення лічильника".

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Один з користувачів назвав таку подію "Падіння Нестора", опублікувавши мем зі словами "Юра, давай добивай його!"

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Twitter @Vasyl_Kaminskiy

Користувачі не оминули увагою і те, що в цей самий момент затримувався виступ президента США Джо Байдена зі зверненням до українців. Вони пожартували, що "Байден тактично почекав з брифінгом, поки Бутусов поб’є Шуфрича".

Главред зібрав найяскравіші меми, опубліковані користувачами:

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Нагадаємо, подібні випадки бійок і сварок у житті Шуфрича непоодинокі. Так, у жовтні 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Нестор Шуфрич влаштували перепалку в прямому ефірі на телебаченні. Нардеп звинуватив главу МОЗ в тому, що влада не підготувалися до нової хвилі епідемії коронавірусу, і назвав Ляшка негідником.

Також повідомлялося, що журналіст Роман Скрипін звинуватив Нестора Шуфрича в маніпуляціях, які використовувала його нинішня політичні сила та інші, в яких він перебував раніше.

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