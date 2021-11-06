Побив росіянина на рингу: українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу

Юрій Захарєєв став переможцем чемпіонату світу 2021 з боксу / Скріншот

У суботу, 6 листопада, 19-річний український спортсмен Юрій Захарєєв став переможцем чемпіонату світу 2021 по боксу, який пройшов у Белграді.

У фіналі український боксер зустрівся з Вадимом Мусаєвим з Росії в категорії до 71 кг. Українець вів поєдинок першим номером і домінував на рингу, що відбилося на записках суддів за підсумками бою (5:0). Трансляція бою велася на YouTube-каналі Федерації боксу України.

Україна завоювала перше золото на чемпіонатах світу з 2017 року, коли на найвищу сходинку п'єдесталу піднімався Олександр Хижняк. За перемогу на ЧС-2021 Юрій Захарєєв отримає солідні призові – 100 тисяч доларів.

Чемпіонський бій Юрія Захареева

Белград (Сербія), 27.10-06.11.2021

Вагова категорія до 71 кг

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Юрій Захарєєв (Україна) – Вадим Мусаєв (Росія) – 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27)

Відзначимо, що в півфіналі турніру в категорії до 71 кг Юрій Захарєєв впевнено переміг боксера з Азербайджану Сархана Алієва (5:0).

Раніше повідомлялося про те, що збірна нашої країни завоювала 23 медалі і таким чином посіла друге місце на чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат.

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