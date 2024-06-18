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Фехтувальниця Кривицька не потиснула руку росіянці: та влаштувала істерику

Яна Ставська
18 червня 2024, 18:24
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Олена Кривицька перемогла росіянку Гучмазову у поєдинку на Чемпіонаті Європи.
Фехтувальниця Кривицька не потиснула руку росіянці: та влаштувала істерику
Суддя спробував заспокоїти росіянку / Колаж Главреда. Фото: jetsetter.ua, скріншот відео

Українська фехтувальниця Олена Кривицька не потиснула руку росіянці Майї Гучмазовій. Тій це не сподобалося - вона вирішила зʼясувати стосунки зі спортсменкою і суддею істерикою та матюками.

Відео інциденту на Чемпіонаті Європи з фехтування у Базелі виклала спільнота Base of Ukrainian sports у соцмережі Х (колишній Twitter).

Вказується, що Гучмазова виступала під прапором Грузії. Однак від реакції українки таке "переодягання" її не врятувало.

відео дня

На кадрах видно, як після поєдинку Гучмазова пробує підійти до Кривицької, однак та просто зняла шолом і подалась назад.

На що Гучмазова відреагувала вельми істерично: вона нецензурною лексикою почала зʼясовувати причину такої поведінки суперниці. Її спробував заспокоїти суддя, однак безуспішно.

"(Неценз., - Главред), чому їм можна все, вони що, (неценз., - Главред), чи що?" - почала росіянка.

Сам поєдинок виграла українка з рахунком 15:9.

Дивіться відео істерики росіянки на турнірі з фехтування:

Фехтувальниця Кривицька не потиснула руку росіянці: та влаштувала істерику

Хто така Олена Кривицька?

Олена Кривицька народилася у Ростові. Українська фехтувальниця, що спеціалізується на змаганнях зі шпаги.

Учасниця Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні, срібна призерка Кубку світу 2012 у командному заліку, багаторазова преможниця та срібна призерка Всесвітньої Універсіади у командному та індивідуальному заліках. Майстер спорту міжнародного класу.

Бойкот російських фехтувальників - головне

На початку повномасштабного вторгнення Росії Україна оголосила про бойкот турнірів за участю російських та білоруських фехтувальників, продовжуючи його ще на рік.

Відповідне рішення ухвалила президія Федерації фехтування України після того, як FIE (Міжнародна федерація фехтування) дозволила росіянам та білорусам знову брати участь у міжнародних змаганнях з другої половини квітня 2023 року.

Відтоді українські спортсмени неодноразово відмовлялися тиснути руку російським шаблістам.

Випадок, який найбільше запамʼятався ЗМІ і публіці та закінчився черговим скандалом з країною-агресоркою, стався з фехтувальницею Ольгою Харлан. Після того як українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, шаблістка з РФ влаштувала провокацію після вильоту від Харлан. Після завершення поєдинку українка не потиснула суперниці руку. Вона виставила вперед шпагу, щось сказала росіянці і покинула майданчик.

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