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Експерт пояснив, чому війна вже перекинулася на територію РФ

23 травня 2022, 16:13

Військовим діям на території країни-агресора, вважає експерт, сприяють спроби російських генералів приховати масштаби крадіжок на складах і провокації ФСБ.

Бавовна
Експерт пояснив, чому війна вже перекинулася на територію РФ / скріншоти з відео / прикордонна служба РФ

Військові дії на території країни-агресора, Росії, тривають вже як мінімум місяць. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді.

"Війна вже перекинулася на територію Росії і йде там. Зокрема, подивіться на вибухи в прикордонних з Україною областях. Хоча до цього призводить кілька причин, серед яких: спроби російських генералів приховати масштаби крадіжок на складах, провокації ФСБ, щоб стимулювати до мобілізації росіян, а також робота наших диверсійних груп. Загалом, війна в РФ вже місяць як йде", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній заявив під час чату на Главреді про те, що, у разі, якщо Україна буде проводити операцію з витіснення військ Росії в межах Криму, то, цілком ймовірно, Кримський міст знищать.

Це буде абсолютно необхідно, оскільки через цей об'єкт йтимуть озброєння російському угрупованню. Однак зараз немає ніякого сенсу завдавати удару по естакаді Кримського моста, вважає Загородній.

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Автор: Єгор Бунін
новини Росії Тарас Загородній війна Росії та України
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