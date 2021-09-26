УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Бій-реванш і несподівана причина поразки: Джошуа оцінив мегафайт з Усиком

26 сентября 2021, 11:39

Олександр Усик - хороший боєць, визнав Ентоні Джошуа.

джошуа
Ентоні Джошуа / Reuters

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) прокоментував поразку від чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика (19-0, 13 КО).

"Вітаю переможця, відмінна робота. Ми повернемося. Ми повернемося до тренувань. Чудові 12 раундів. Чудовий досвід в рингу. З цього моменту ми будемо тільки прогресувати. Ми зробимо це знову зовсім скоро", - цитує Джошуа Tribuna.com.

Джошуа про причину поразки і травму ока

"Як око? Зараз набагато краще. Було дивно. Око на якомусь етапі було зовсім погане, але зараз краще", - пояснив британець.

"Що пішло не так? Ми просто зазнали поразки, але все повернемо. Починаючи з дев'ятого раунду я не міг бачити - око було закрите.

Насправді, це був хороший досвід. У складній ситуації ти вчишся контролювати себе, зберігати спокій. Я нічого не бачив, таке сталося вперше. Ми повернемося", - підкреслив він.

Реклама

Бій-реванш з Усиком: Джошуа готовий на 100%

"Далі реванш? 100 відсотків, 110 відсотків. Я готовий повернутися до тренувань. Я провів 12 раундів. Це були хороші 12 раундів", - заявив суперник Усика.

"При всій повазі я не був здивований тим, яким був Усик в бою. Він був легше, темп у нього був хороший, але він все одно пропускає і пропускає багато. У реванші потрібно буде зрозуміти, як потрапляти частіше і бити жорсткіше", – сказав Джошуа.

Джошуа знайшов несподівану причину поразки Усику

"Є стара приказка: "Якщо хочеш бути великим бійцем, не бийся з лівшами, особливо з хорошими". Усик-хороший боєць. Лівші хитрі. Вони не найпростіші бійці", - зазначив британець.

Читайте также"Кращий боєць планети": Мережа "вибухнула" після тріумфу Усика в бою з Джошуа

"Якби я бився з ортодоксальним бійцем, я б, напевно, хто б це не був, нокаутував його до дев'ятого раунду. Я знаю, що цей досвід сьогодні безцінний, і наступний бій принесе мені велику користь. Мені гірше не буде", - додав Джошуа.

Усик і Джошуа зустрілися після бою

Додамо, що Олександр Усик і Ентоні Джошуа зустрілися після поєдинку. Боксери позували перед камерами з розтинами і гематомами.

"Я був дуже розчарований. Але в роздягальні я просто сказав Усику: "Побачимося знову", правда. Я також відправив повідомлення його дітям, привітався, і все" - сказав Джошуа.

усик, джошуа
Олександр Усик та Ентоні Джошуа / BoxingScene / Mark Robinson

Нагадаємо, раніше Олександр Усик у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа.

Усик відібрав у Джошуа пояси WBA, IBF, WBO і IBO.

viber
Олександр Усик Ентоні Джошуа новини спорту Новини боксу
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний романГороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний роман П'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ Троє чоловіків по черзі ґвалтували вагітну дівчину в ОдесіТроє чоловіків по черзі ґвалтували вагітну дівчину в Одесі "Болючий удар": Київ анонсував відповідь на газову угоду Угорщини та РФ"Болючий удар": Київ анонсував відповідь на газову угоду Угорщини та РФ В Україні хочуть посилити карантин: транспорт і кафе тільки за наявності COVID-сертифікатаВ Україні хочуть посилити карантин: транспорт і кафе тільки за наявності COVID-сертифіката

Последние новости

19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

Реклама
17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

Реклама
15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

Реклама
12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять