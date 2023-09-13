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Зірка "Голос.Діти" та дівчина, яка живе біля лінії фронту: подробиці 2 випуску Голосу країни-13

Анна Підгорна
13 вересня 2023, 14:34 оновлено 13 вересня, 14:34
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Голос країни-13 збирає глядачів біля екранів, щоб показати їм незабутнє шоу.
Голос країни-13 - 3 випуск
Голос країни-13 - 3 випуск / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться показ третього епізоду європейського сезону Голосу країни-13. Новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях і покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові. В легендарні червоні крісла проєкту сіли суперзірки та справжні музичні профі Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Запалювати сцену Голосу країни у неділю буде вуличний музикант Панченко Роман, який рік тому розтопив серце лідера гурту Coldplay Кріса Мартіна. Хлопець грав на вулиці в той час, коли до нього підійшов Кріс і запросив виступити на стадіоні з українською піснею.

"Рік тому сталася найяскравіша подія мого життя. Я грав на вулиці і до мене підійшов Кріс Мартін з гурту Coldplay. Він познайомився зі мною і запропонував виступити на стадіоні для фанатів гурту. Він хотів, щоб ми заспівали саме українську пісню, тому ми обрали хіт гурту Океан Ельзи "Обійми". Тоді я зрозумів, що потрібно писати свої власні пісні, музику, творити і відкривати свою душу людям, аби надихати іх", - каже Роман.

відео дня

Під час ефіру Роман заспіває пісню Coldplay "A Sky Full Of Stars". Чи зможе він підкорити тренерів, дивіться вже у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Роман Панченко
Роман Панченко в 3 епізоді Голосу країни-13 / Прес-служба

Вийде на сцену і відома 20-річна блогерка Клименко Олександра. За освітою дівчина фармацевт, але прославилася у соц.мережах завдяки своєму співу в аптеці.

"Я працюю в аптеці і можу сказати, що будь-яка робота з людьми це весело, адже до тебе приходять дуже різні люди. Музика для мене це повітря, адже я співаю скрізь. Один раз я вирішила створити тікток, і коли мої відео зі співом почали отримувати стотисячні перегляди я зрозуміла - ось моє життя. Голос країни для мене - це той найважливіший етап в моєму житті, який я використаю для того, аби побудувати свою кар’єру суперзірки. Я мрію про це постійно", - каже Олександра.

Вокалістка виконає пісню гурту Pussycat Dolls "Hush Hush". Чи зможе вона розвернути крісла зіркових наставників - дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Олександра Клименко
Олександра Клименко в 3 епізоді Голосу країни-13 / Прес-служба

Спробує підкорити тренерів і 17-річна Старикова Христина з Мирнограду, Донецької області. Дівчина з дитинства була головною зіркою і виступала на усіх міських заходах. Наразі дівчина проживає у Києві через близьку лінію фронту, але кожного дня мріє про повернення додому.

"Моє місто дуже маленьке і комфортне. Там живуть дуже добрі люди. В нас багато шахтарів, але я з дитинства обрала музику. Я завжди шла цим шляхом. Виступала на всіх місцевих святах. Зараз через близьку лінію фронту біля мого міста і активні бойові дії я живу у Києві. Я намагаюся жити своє життя, але це дуже важко. Я кожну хвилину сумую за своєю домівкою. Для мене велика гордість представляти Донеччину на такий великій сцені. Мрію заспівати гімн України на сцені Мирнограду", - каже Олександра.

Дівчина виконає пісню JVKE "golden hour". Як заспіває вокалістка і чи зможе вразити тренерів, дивіться у неділю на телеканалі 1+1 Україна.

Старикова Христина
Старикова Христина в 3 епізоді Голосу країни-13 / Прес-служба

Заспіває і зірка "Голос.Діти" Вероніка Коваленко. Дівчина потрапила у проєкт у 13-років в команду MONATIK, тоді відео майбутньої співачки з виступом на "сліпих прослуховуваннях" набрало близько 20 мільйонів переглядів на YouTube. Дівчину почали впізнавати на вулицях. Окрилена успіхом Вероніка почала вести власний музичний блог і наразі має близько мільйона підписників.

"Сьогодні я знову повернулася на Голос країни, аби показати, що я не тільки голос соцмереж. Після "Голос. Діти-4" я отримала велику кількість позитивних відгуків. Це дало мені поштовх рухатися саме в напрямку творчості. Я хочу, щоб люди побачили мене і знали, яка я не тільки по відео в соц.мережах, бо більшість людей впізнає мій голос. Мрію показати, чого я навчилася за ці роки", - каже Вероніка.

Чи впізнає голос Вероніки DOROFEEVA, яка була тренеркою "Голос.Діти" у складі гурту "Время и стекло"? Чи зможе вокалістка розвернути крісла тренерів, дізнаємося згодом.

Вероніка Коваленко
Вероніка Коваленко в 3 епізоді Голосу країни-13 / Прес-служба

Нагадаємо, під час зйомок "сліпих прослуховувань" на сцену Голосу країни-13 вийшло 60 різножанрових вокалістів, які під час кожного виступу дивували тренерів Юлію Саніну, Артема Пивоварова, Івана Клименка та DOROFEEVA, а також глядацьку залу потужними голосами. 13 сезон музичного проєкту Голос країни було реалізовано спільно з Telewizja Polska (TVP). За новими правилами, команди тренерів цього року складатимуться із 10 співаків, які стануть справжніми амбасадорами української музики у Європі.

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