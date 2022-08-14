За 3 дні облетів Україну та дав понад 10 тисяч автографів: рекорди Дмитра Комарова і Світу навиворіт

Рекорди Дмитра Комарова та шоу Світ навиворіт / Прес-служба

У понеділок, 15 серпня, о 17:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться повернення на екрани улюбленого популярного тревел-шоу Світ навиворіт.Відтепер по буднях ДмитроКомаров розповідатиме про традиції та звичаї різних країн світу.Вже понад 12 роківмандрівниквідкриває українцям секрети різноманітних держав, вивчає їхню культуру, професії та, ризикуючи власним життям, відкриє цікаві місця, невідомі навіть запеклим любителям туризму.

За 13 сезонів шоу Світу навиворіт Дмитро Комаров об’їздив 17 країн світу. Пригоди найпопулярнішого мандрівника країни залишаються улюбленою програмою мільйонів українців. Безстрашний Комаров разом з командою не втомлюється у кожному випуску Світу навиворіт дивувати телеглядачів.

Під час зйомок шоу Комаров встановив неабияку кількість різноманітних рекордів. Окрім закордонних рекордів, таких як подолання у Індії 20 000 км за 90 днів та інших, Дмитро зумів неодноразово стати рекордсменом і в рідній Україні.

Серед досягнень Світу навиворіт - рекорд України за "найбільшу кількість туристичних програм, знятих знімальною групою з двох осіб". Його програма здобула у 2015 році після виходу 100-ої ювілейної серії шоу, які були лише зняті лише Дмитром Комаровим та оператором Олександром Дмитрієвим.

"У цей непростий час Світ навиворіт допоможе українцям ненадовго відключитися від повсякденних проблем, відпочити та віртуально перенестися в іншу країну, в інший спосіб життя. А можливо, і почати цінувати те, що у нас є, той комфорт та блага цивілізації, які ми маємо в Україні", - наголосив тоді під час вручення рекорду Дмитро.

Світ навиворіт встановив рекорд України за "найбільшу кількість туристичних програм, знятих знімальною групою з двох осіб" / Прес-служба

Також у 2018 році у турі 19 містами України під час автограф-сесії Комарову вдалось залишити 10 185 підписів для шанувальників своєї діяльності. За словами мандрівника, після кожної зустрічі по 4-5 годин він виділяв на автограф-сесію. До рекорду увійшли виключно ті підписи, які Комаров давав на місці зустрічі з фанатами, а усі попередньо підписані листівки – не зараховувались.

Рекорд Світу навиворіт з найбільшої кількості автографів / Прес-служба

А у 2019 році тревел-ведучому вдалося за три дні облетіти усі області країни. Дмитро Комаров встановив рекордний політ разом із досвідченим пілотом Ігорем Табанюком. Тоді на чотиримісному літаку команда авіаторів облетіла усі області України, окрім зони бойових дій та окупованого Криму. Екіпаж пролетів над Карпатами та Чорним морем, над Херсонськими степами та лісами Житомирщини. Таким жестом Дмитро Комаров хотів привернути увагу до української авіації, адже вважає, що Україна має великий потенціал у авіабудівництві, не гірший за європейські країни.

Дмитро Комаров, Олександр Дмитрієв та Ігор Табанюк / Прес-служба

Не пропустіть повернення екзотичних пригод Дмитра Комарова у різних куточках світу. 15 серпня з 17:00 Світ навиворіт відтепер на телеканалі ТЕТ.

Нагадаємо, телеканали ТЕТ і 1+1 обʼєднають програмні сили: відтепер глядачі зможуть дивитися найбільші шоу країни на одному майданчику. Новий сезон на ТЕТ з найулюбленішими продуктами 1+1 розпочався вже 8 серпня