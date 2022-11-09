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Виступ сина захисника Маріуполя і новий склад радників: яким буде 2 епізод Нокаутів шоу Голос країни

9 листопада 2022, 15:31

Оля Полякова та Потап мають визначитися зі своїми фіналістами. Попереду їх очікують нймовірні номери та глибокі драми.

Оля Полякова та Тіна Кароль
Оля Полякова та Тіна Кароль на Вокальних нокаутах 12 сезону шоу Голос країни / Прес-служба

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться показ другого епізоду "Нокаутів" наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни-12, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України.

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повернувся, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам. Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

Допомагати тренерам у нелегкому виборі будуть зіркові радники. У другому епізоді нокаутів місце радника Потапа посяде популярний співак, музичний продюсер, хітмейкер та екс-участник дуету Время и Стекло Позитив. Радником тренерки-дебютантки Олі Полякової стане співачка та екс-тренерка проєкту Тіна Кароль.

Вийде на сцену школярка на ім’я Марія Сур, яку під час "Вокальних батлів" вкрала Оля Полякова. Дівчинка з самого дитинства впевнена, що у неї є особливе призначення у цьому житті - стати співачкою світового рівня. За час повномасштабної війни дівчина встигла дати велику кількість благодійних концертів та підписати контракт з найвідомішим світовим лейблом.

"Зараз у моєму рідному місті Запоріжжі небезпечно, тому ми з мамою виїхали до Швеції. На початку повномасштабної війни у Швеції було проведено один з наймасштабніших благодійних концертів за всю історію країни. Тоді організатори зібрали близько 8 мільйонів євро. Для мене була велика честь виступити на такому заході. Під час виступу на мене звернув увагу один з найвідоміших та успішних світових лейблів. Вони запропонували мені контракт і зараз ми співпрацюємо як лейбл і артист. Я випускаю багато пісень і 50% грошей, які отримую від цього, передаю на потреби ЗСУ", - каже Марія Сур.

Чи зможе дівчина вибороти місце у фіналі Голосу країни, дивіться вже у неділю о 21:00.

Марія Сур
Марія Сур на Вокальних нокаутах 12 сезону шоу Голос країни / Прес-служба

Продемонструє силу свого голосу і співочий електрик Сергій Соловйов. Співати хлопець почав у першому класі, коли замінював хворого хлопчика на виступі. Закінчивши 9 класів, за порадою батька пішов навчатися на електрика, адже за його словами, таким чином він завжди заробить гроші на хліб. За своє життя Сергій спробував багато різних професій, але бажання співати ніколи не залишало його. Під час повномасштабної війни хлопець втратив роботу, але саме це дало поштовх творчій діяльності співака.

"Зараз я продовжую знаходитись у Запоріжжі. З кожним днем обстріли міста посилюються. Окупант б’є по цивільній інфраструктурі усіма можливими способами. Наше житло дуже постраждало, але я радий, що зараз поряд зі мною знаходиться моя родина. Мій батько - захисник Маріуполя. Нещодавно його обміняли з полону та він нарешті повернувся додому. Ми довгий час не знали, де він знаходиться та що з ним. Той день, коли мені подзвонили і сказали, що його визволили, я запам’ятаю на все життя. Це розірвало мене на шматки. Свій виступ я хочу присвятити своєму батькові, захисникам України на всім українцям. Слава Україні", - каже Сергій.

Чи стане Сергій суперфіналістом проєкту, стане відомо вже незабаром.

Сергій Соловйов
Сергій Соловйов на Вокальних нокаутах 12 сезону шоу Голос країни / Прес-служба

Заспіває на сцені Голосу країни і гість з Казахстану Дімаш Даулетов. Хлопець працював машиністом екскаватора і бульдозера до того моменту, поки не вирішив випробувати свої сили на вокальному проєкті. Він мріє, щоб його голос почув весь світ.

"Для мене велика честь і далі звучати на українському Голосі країни. Я дуже радий, що на цьому етапі я зможу заспівати пісню українською мовою. В черговий раз хочу підтримати українців і побажати їм мирного неба над головою", - каже Дімаш Даулетов.

Дімаш заспіває пісню Тіни Кароль Намалюю тобі зорі, але чи зможе він отримати квиток у суперфінал Голосу країни, дізнаєтесь дуже скоро.

Дімаш Даулетов
Дімаш Даулетов на Вокальних нокаутах 12 сезону шоу Голос країни / Прес-служба

Нагадаємо, за правилами проєкту, лише 3 учасники від кожної команди пройдуть у суперфінал. Тренер має право переміщати своїх учасників на стільцях тільки за годинниковою стрілкою, тобто тренер не може пересадити учасника з третього стільця на перший. Якщо учаснику не вистачило місця на стільцях, він залишає проєкт.

У продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможутьдопомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілоїбригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly MoreCombo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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