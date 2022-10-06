УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Шоу

Сюрприз від Go_A та спогади про початок війни: що глядачі побачать у 6 випуску шоу Голос країни-12

6 жовтня 2022, 16:04

Новий епізод, нові герої, нові емоції та неймовірні таланти - в етері ТЕТ покажуть те, що не вийшло на екрани через вторгнення рф в Україну.

Голос країни-12
Голос країни-12 - анонс шостого випуску / Прес-служба

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться показ нового епізоду Сліпих прослуховувань наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни-12, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України. Шостий епізод Сліпих прослуховувань, який глядачі побачать цієї неділі, ще не виходив на екрани.

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам. Учасники Голосу країни особисто розкажуть, як їхнє життя змінилось після 24 лютого. Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

У недільному випуску телеглядачі побачать абсолютно нових героїв, яких до сьогодні не було в ефірі.

На сцену Голосу країни вийде менеджер друку сувенірної продукції з міста Кобеляки Ігор Ольховий.

"Якщо до війни у мене і була якась нерішучість перед виходом на сцену, то тепер усі ці страхи в минулому. Я вірю в себе і також переконаний, що наша країна відвоює свою Незалежність, мабуть не лише тому що ми всією родиною донатимо на ЗСУ і байрактари, але і тому, що українці - славетна нація, яка бореться за свою перемогу", - каже Ігор.

Співак виконає трек гурту Maneskin Beggin. Чи розвернеться до Ігоря хоча б хтось з тренерів, дивіться вже у неділю на телеканалі ТЕТ.

Ігор Ольховий
Ігор Ольховий на "сліпих прослуховуваннях" до Голосу країни-12 / Прес-служба

Заспіває перед тренерами і 39-річна Ірина Бенько зі Львова. На початку повномасштабної війни жінка виїхала за кордон, але через місяць повернулася, адже відчувала провину.

"Ранок 24 лютого змінив не тільки життя кожного з нас, а і життя всієї країни. Я і досі не можу звикнути до звуку сирен. У перші тижні ми з родиною активно волонтерили і допомагали, але зрозуміли, що заради дітей повинні виїхати за кордон. Десь близько місяця я з дітьми провела у Польщі, але мене гризло страшенне почуття провини. Я кожної хвилини думала, як там моя родина, країна, тому ми прийняли рішення повернутися. Вірю в нашу перемогу, все буде Україна", - каже Ірина.

Жінка заспіває пісню гурту The Hardkiss Мелодія. Чи развернуться до неї тренери, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

Ірина Бенько
Ірина Бенько на "сліпих прослуховуваннях" до Голосу країни-12 / Прес-служба

Вийде на сцену дівчина на ім’я Яна Мілевська з Києва. До повномасштабної війни вона була вуличним музикантом, але перші вибухи надихнули Яну на написання україномовних пісень.

"24 лютого о 4 ранку мені зателефонувала подруга, яка плакала та казала, що це кінець. Це було дуже страшно. Я як і більшість українців була змушена покинути свою домівку, отримати статус "вимушеного переселенця" та переїхати до західної України. Там я написала дуже багато україномовних пісень. Через 2 місяці я змогла повернутися додому, співати, та донатити усі заробленні гроші на ЗСУ", - каже співачка.

Чи зможе вона розвернути крісла тренерів, дивіться у неділю.

Яна Мілевська
Яна Мілевська на "сліпих прослуховуваннях" до Голосу країни-12 / Прес-служба

До того ж, на сцені з’явится фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко, яка зробить сюрприз одному з учасників та заспіває з ним дуєтом Веснянку.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайнза посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

шоу-бізнес Голос країни новини шоу бізнесу Голос країни-12
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:29

Путін "не збереже життя" після ядерної атаки: Зеленський назвав причину

16:04

Сюрприз від Go_A та спогади про початок війни: що глядачі побачать у 6 випуску шоу Голос країни-12Відео

15:53

Ціни на гречку рекордно впали: скільки коштує крупа в УкраїніВідео

15:45

Старлей командував ротою снайперів РФ: ЗСУ знищили російського офіцераВідео

15:44

РФ не вдарить ядерною зброєю по лінії фронту в Україні - РезніковВідео

Реклама
15:38

ЗСУ вибивають війська РФ з Херсонщини: глибина фронту доходить до 20 км, ворог чинить опірВідео

15:37

"Земля бетоном": ЗСУ "демобілізували" російського лейтенанта-пропагандистаВідео

15:22

З Маріуполя виїхала велика колона вантажівок, битком набитих окупантамиВідео

15:20

Даніеля Салема пограбували на "нулі" - що вкрали у зіркового захисникаВідео

15:10

Гороскоп на жовтень-2022 для всіх: Терези вхоплять бога за бороду, а на Скорпіона чекають невдачіВідео

15:08

Негативна мобілізація: з Росії за кордон втекло більше росіян, ніж вдалося призватиВідео

15:04

Серйозні проблеми і одні невдачі: астролог назвав вкрай небезпечні дати в жовтніВідео

14:59

"Це котел": на півдні ЗСУ загнали окупантів у капкан, притиснувши до берега ДніпраВідео

14:59

ЗСУ звільнили від окупантів 400 кв. км Херсонщини - ОК Південь

14:26

Відступ РФ на півдні: окупанти втекли з Нової Каховки - ХланьВідео

14:20

"Їй треба з цим змиритися": у Росії розповіли, що чекає понівечену пожежею Хлєбникову

14:18

Жовтень помінявся місцями з вереснем: бабине літо затримається майже до кінця місяця - синоптикВідео

14:16

Євросоюз вдарив санкціями по Росії через анексію Путіним територій УкраїниВідео

14:09

Прикмети на 7 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не залишитися без грошейВідео

13:55

"Не треба приходити на могилу": ЗСУ "відкобзонили" депресивного і обділеного любов'ю бурятаВідео

Реклама
13:47

Чоботи і черевики казкової краси для будь-якої погоди: наймодніше зимове взуття 2022 2023

13:40

Долар по 45 буде не скоро: експерт здивував прогнозом

13:16

Десяток буде по 100 грн: в Україні злетять ціни на яйця - експертВідео

13:10

Плани Путіна приречені на провал, мобілізація йому не допоможе - ГУРВідео

13:03

На Херсонщині група окупантів здалася в полон бійцям ЗСУВідео

13:00

Гороскоп на завтра 7 жовтня 2022: Ракам - небезпечні спокуси, Левам - розчарування, Водоліям - витратиВідео

12:43

Не любить нікого, крім Камілли: за що Чарльз III ненавидить Кейт Міддлтон

12:35

Як зберегти молодість на довгі роки: 4 діючих секрети стародавніх єгиптянок

12:19

У РФ заколот: понад 100 мобілізованих відмовляються йти "звільняти" ЛиманВідео

12:08

Захисники України деокупували Борову: над селищем підняли синьо-жовтий прапорВідео

12:03

Україна забрала у військ Росії понад 1000 одиниць техніки – більше, ніж дав Захід – WSJВідео

11:34

Вкрали у стоматолога, щоб лякати українців: стало відомо походження коронок з катівні на ХарківщиніВідео

11:33

Крістіна Орбакайте порушила мовчання вперше після втечі Алли Пугачової з РФ

11:16

Наказ Путіна вдарити ядерною зброєю може не дійти до виконавця – ЖдановВідео

10:53

ЗСУ так б'ються за Херсонщину, що у Байдена припустили звільнення Криму – TelegraphВідео

10:24

Хай живе король: названа дата коронації Чарльза IIIВідео

10:20

"Схід України віддає перевагу Росії": Ілон Маск видав нову порцію абсурдних заяв

09:55

Путін говорить про захоплені землі так, наче вже розуміє, що піде з посадиПогляд

09:46

ЗСУ просуваються на Херсонщині, військам РФ доведеться битися чи бігти – розвідка БританіїВідео

09:38

Встиг повоювати лише три дні: підполковник-окупант ЗС РФ поїде додому з України в пакеті

Реклама
09:24

Україна отримає надсучасні системи ППО IRIS-T вже за кілька місяців: підписано контрактВідео

09:01

Їхав за своєю смертю 20 годин: ЗСУ ліквідували окупанта з Бабаєвого

08:41

На війні загинув легендарний кіборг із Запоріжжя В'ячеслав Зайцев

08:37

Ракетний обстріл житлових багатоповерхівок у Запоріжжі: 2 людини загинули, щонайменше 5 - під завалами

08:35

Коли переходять на зимовий час: дата та година переведення стрілок годинникаВідео

08:33

Путін збирається звільнити Шойгу, зваливши на нього провину за провал війни – ISWВідео

08:30

Як прибрати цвіль у ванній: забійні способи, які вас приголомшатьВідео

08:27

"Сліпий амур мене проткнув стрілою": 5 психологічних прийомів, що допоможуть закохати в себе кожного

08:12

ЗСУ готуються звільнити важливе місто на Півдні, окупанти почали тікати - ISWВідео

07:14

ЗСУ відмінусували в армії РФ близько 60 окупантів, 9 танків і 2 склади боєприпасів - ОК Південь

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти