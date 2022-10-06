Сюрприз від Go_A та спогади про початок війни: що глядачі побачать у 6 випуску шоу Голос країни-12

Голос країни-12 - анонс шостого випуску / Прес-служба

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться показ нового епізоду Сліпих прослуховувань наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни-12, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України. Шостий епізод Сліпих прослуховувань, який глядачі побачать цієї неділі, ще не виходив на екрани.

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам. Учасники Голосу країни особисто розкажуть, як їхнє життя змінилось після 24 лютого. Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

У недільному випуску телеглядачі побачать абсолютно нових героїв, яких до сьогодні не було в ефірі.

На сцену Голосу країни вийде менеджер друку сувенірної продукції з міста Кобеляки Ігор Ольховий.

"Якщо до війни у мене і була якась нерішучість перед виходом на сцену, то тепер усі ці страхи в минулому. Я вірю в себе і також переконаний, що наша країна відвоює свою Незалежність, мабуть не лише тому що ми всією родиною донатимо на ЗСУ і байрактари, але і тому, що українці - славетна нація, яка бореться за свою перемогу", - каже Ігор.

Співак виконає трек гурту Maneskin Beggin. Чи розвернеться до Ігоря хоча б хтось з тренерів, дивіться вже у неділю на телеканалі ТЕТ.

Ігор Ольховий на "сліпих прослуховуваннях" до Голосу країни-12 / Прес-служба

Заспіває перед тренерами і 39-річна Ірина Бенько зі Львова. На початку повномасштабної війни жінка виїхала за кордон, але через місяць повернулася, адже відчувала провину.

"Ранок 24 лютого змінив не тільки життя кожного з нас, а і життя всієї країни. Я і досі не можу звикнути до звуку сирен. У перші тижні ми з родиною активно волонтерили і допомагали, але зрозуміли, що заради дітей повинні виїхати за кордон. Десь близько місяця я з дітьми провела у Польщі, але мене гризло страшенне почуття провини. Я кожної хвилини думала, як там моя родина, країна, тому ми прийняли рішення повернутися. Вірю в нашу перемогу, все буде Україна", - каже Ірина.

Жінка заспіває пісню гурту The Hardkiss Мелодія. Чи развернуться до неї тренери, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

Ірина Бенько на "сліпих прослуховуваннях" до Голосу країни-12 / Прес-служба

Вийде на сцену дівчина на ім’я Яна Мілевська з Києва. До повномасштабної війни вона була вуличним музикантом, але перші вибухи надихнули Яну на написання україномовних пісень.

"24 лютого о 4 ранку мені зателефонувала подруга, яка плакала та казала, що це кінець. Це було дуже страшно. Я як і більшість українців була змушена покинути свою домівку, отримати статус "вимушеного переселенця" та переїхати до західної України. Там я написала дуже багато україномовних пісень. Через 2 місяці я змогла повернутися додому, співати, та донатити усі заробленні гроші на ЗСУ", - каже співачка.

Чи зможе вона розвернути крісла тренерів, дивіться у неділю.

Яна Мілевська на "сліпих прослуховуваннях" до Голосу країни-12 / Прес-служба

До того ж, на сцені з’явится фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко, яка зробить сюрприз одному з учасників та заспіває з ним дуєтом Веснянку.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайнза посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".