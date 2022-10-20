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Сльози Полякової та запеклі дуети щирих друзів: що глядачі побачать у 8 випуску шоу Голос країни-12

20 жовтня 2022, 15:06

Перший випуск "Вокальних боїв" змусить зіркових тренерів благати піти зі студії, лишень щоб не робити складний вибір.

Голос країни-12 - Оля Полякова на "Вокальних боях"
Голос країни-12 - Оля Полякова на "Вокальних боях" / Прес-служба

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться показ восьмого епізоду наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни-12, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України.

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам.

Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

Вже у неділю телеглядачі побачать новий етап проєкту Голос країни під назвою "Вокальні бої". За правилами кожен наставник один раз на весь сезон має право врятувати учасника зі своєї ж команди, якщо його не вкраде інший тренер.

Учасник знаходиться в команді свого тренера до тих пір, поки тренер не вкраде іншого вокаліста, а от тренери команди Другого шансу мають право взяти до себе в команду тільки двох учасників, яких не вкрадуть тренери.

Недільного вечора на сцену вийдуть дуети, які були сформовані тренерами проєкту. Так на сцені з’явиться вокаліст військового оркестру, який зараз боронить нашу україну і знаходиться у лавах ЗСУ Олександр Свіріденко. Його опонентом стане Євген Бічасний.

"Я військовий музикант, але основний мій обов’язок - захищати нашу країну. З першого дня війни я і мій колектив виконували бойові завдання на сході України. Згодом вище командування прийняло рішення застосувати наш підрозділ за штатним призначенням, так як за 4 місяці війни рівень напруги в гарячих точках просто зашкалював, а музика - це ліки для душі. За цей час ми дали понад 50 концертів для поранених у шпиталях. З кожною нотою, тактом і піснею ми даємо надію на те, що скоро переможемо і запевняю вас, ми не віддамо жодного клаптика нашої рідної, святої землі окупантам. Слава нашим воїнам та українському народові. Слава Україні", - говорить Олександр Свіріденко. Артисти заспівають пісню "Superstition" відомого американського соул-співака Stevie Wonder. Хто з учасників пройде у наступний етап шоу, стане відомо вже у неділю о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

"Вокальні бої" на Голосі країни-12 - Олександр Свіріденко та Євген Бічасний
"Вокальні бої" на Голосі країни-12 - Олександр Свіріденко та Євген Бічасний / Прес-служба

Вийде на сцену і співачка, яка вразила своїм співом на "сліпих прослуховуваннях", Інесса Грицаєнко з сестрою-саксофоністкою Аліною Назарчишеною. Дівчата будуть змагатися зі скрипалем круїзних лайнерів Дмитром Ротькіним.

"Ця війна змінила мене глибоко всередині. Я почав писати зовсім інші пісні українською мовою і дуже відчув зміни в собі. Кожен раз, коли ти чуєш вибухи за вікном в Одесі, то розумієш, що за кожним таким вибухом є чиєсь життя. Це розриває серце кожного українця", - каже Дмитро Ротькін.

Для батлу вокалісти обрали пісню Billie Eilish "Bad Guy". Хто зі співаків вразить свого тренера найбільше, стане відомо вже незабаром.

"Вокальні бої" на Голосі країни-12 - Дмитро Ротькін та Інесса Грицаєнко
"Вокальні бої" на Голосі країни-12 - Дмитро Ротькін та Інесса Грицаєнко / Прес-служба

Продемонструють силу українського голосу і дуєт Ганни Кіндзерьскої з Тіною Колодій. Дівчата заспівають хіт співачки Alicia Keys "Falling".

"Нажаль, зараз моя мама, брат, 7 собак і котик зараз знаходяться в Слов’янську під обстрілами, без світла, газу, води, адже вони не можуть виїхати. Кожного дня я телефоную мамі, і коли вона не бере слухавку, моє життя, на якийсь час зупиняється. Я завжди говорю їй: де б ти не була, бери зі собою телефон. Подумай про мене, мені потрібно почути тебе. Голос країни дав мені не тільки знайомство з крутою вокалісткою, а і справжню подругу. 25 лютого мені подзвонив брат Ані Кіндзерської. На той момент я була на вокзалі і намагалася потрапити у евакуаційний потяг, але мені не вдалося. Вони допомогли мені виїхати у безпечне місце. Я мрію, щоб моя країни якнайшвидше стала вільною, щоб жодна нечисть більше ніколи навіть не подумала лізти на нашу землю", - каже Тіна Колодій.

"Вокальні бої" на Голосі країни-12 - Ганна Кіндзерська та Тіна Колодій
"Вокальні бої" на Голосі країни-12 - Ганна Кіндзерська та Тіна Колодій / Прес-служба

Хто з учасників доведе Олю Полякову до сліз, а хто вразить тренерів найбільше, стане відомо вже у неділю о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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