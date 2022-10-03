Прем'єра шоу Голос країни-12: перший післявоєнний випуск

Голос країни-12: дайджест / instagram.com/goloskrainy_official

Сьогодні, вперше після початку повномасштабної війни в Україні, на телебачення повернувся масштабний вокальний проєкт - Голос країни. Через вороже вторгнення в ефір встигли вийти лише 5 епізодів "сліпих прослуховувань" 12-го сезону.

Але вже більше семи місяців голос нашої країни не змовкає ні на секунду. Тому шоу повертається. Шоу має продовжуватися. Творці Голосу вже підготували для улюблених глядачів багато яскравих і цікавих відкриттів. Однак, перш ніж приступити до пошуку справжнього голосу нашої країни, проєкт підготував дайджест того, як пройшли перші п'ять випусків.

Перший післявоєнний ефір нагадав глядачам, хто вже пройшов в команди зіркових тренерів, а також де знаходяться, та чим займаються учасники шоу під час війни.

Голос країни-12: 1 випуск

За підсумками першого випуску "сліпих прослуховувань" зіркові тренери відібрали для подальшої боротьби 10 учасників:

Євген Бічасний - команда Наді Дорофєєвої

Олена Чукаленко - команда Олі Полякової

Михайло Ніколаєнко - команда другого шансу

Аліє Хаджабадінова - команда Святослава Вакарчука

Ярослав Гавянець - команда Другого шансу

Інеса Грицаєнко - команда Наді Дорофєєвої

Дмитро Ротькін - команда Наді Дорофєєвої

Павло Нажига - команда Потапа

GG ГуляйГород - команда Другого шансу

Анна Кіндзерська - команда Святослава Вакарчука.

Голос країни-12: 2 випуск

За результатами захоплюючої боротьби між учасниками до наступного раунду разом зі своїми зірковими тренерами пройшли наступні артисти:

Олександр Свіріденко - команда Наді Дорофєєвої

Марта Липчей - команда Олі Полякової

Роман Меліш - команда Святослава Вакарчука

Валентин Скрипник - команда Наді Дорофєєвої

Гурт Modoom - команда Другого шансу

Марія Сур - команда Наді Дорофєєвої

Gera Gerc - команда Потапа

Юлія Войтко - команда Олі Полякової

Максим Бородін - команда Святослава Вакарчука

Єлизавета Овраменко - команда Другого шансу

Дует 2Tone-команда Святослава Вакарчука.

Голос країни-12: 3 випуск

Новий випуск приніс командам зіркових тренерів цілих 13 талановитих вокалістів, готових поборотися за звання Голосу країни:

Василь Палюх - команда Потапа

Наталія Миколаєнко - команда Наді Дорофєєвої

Катерина Білоус - команда Другого шансу

Мар'ян Романчук - команда Святослава Вакарчука

Жубан Єрназар - команда Потапа

Аліса Фінашкіна - команда Другого шансу

Клім - команда Олі Полякової

Олександр Коржов - команда Святослава Вакарчука

Ярослав Кайда - команда Потапа

Ольга та Ганна Войцеховські - команда Олі Полякової

Група Spiv Brativ-команда Другого шансу

Лія Меладзе-команда Наді Дорофєєвої

Михайло Цар - команда Святослава Вакарчука.

Голос країни-12: 4 випуск

Ще 10 унікальних голосів та шалених енергетик долучилося до проєкту Голос країни у 4 випуску:

Володимир Порубайло - команда Наді Дорофєєвої

Алучана Феджи - команда Другого шансу

Дмитро Цимбал - команда Святослава Вакарчука

Аліна Лаврова - команда Потапа

Діана Матвійчук - команда Потапа

Гліб Пархоменко - команда Наді Дорофєєвої

Павло Тютюнник - команда Святослава Вакарчука

Юлія Штоля - команда Потапа

Олександр Десятніков - команда Потапа

Дімаш Даулетов - команда Олі Полякової.

Голос країни-12: 5 випуск

Останній випуск перед початком повномасштабної війни подарував глядачам насолоду спостерігати за виступом таких талановитих артистів:

Олександр Олещук - команда Наді Дорофєєвої

Гурт Guli Guli - команда Потапа

Дарія Забєліна - команда Святослава Вакарчука

Нарек Амірян - команда Наді Дорофєєвої

Михайло Герасимчук - команда Потапа

Вікторія Літвінчук - команда Олі Полякової

Андрій Григорський - команда Другого шансу

Карина Столаба - команда Потапа

Валерія Бутурліна - команда Олі Полякової

Вероніка Слюзалек - команда Потапа

Катерина Офліян - команда Другого шансу.

Попереду - продовження "сліпих прослуховувань", вокальні нокаути і ще безліч цікавих сюрпризів, які подарує глядачам Голос країни - сильний, незломлений, співучий, як душа кожного українця.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни-12 щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".