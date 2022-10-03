Прем'єра шоу Голос країни-12: перший післявоєнний випуск

Зіркові тренери, ведучі та учасники шоу провели дайджест - підсумки перших випусків 12 сезону, перерваного війною.
Сьогодні, вперше після початку повномасштабної війни в Україні, на телебачення повернувся масштабний вокальний проєкт - Голос країни. Через вороже вторгнення в ефір встигли вийти лише 5 епізодів "сліпих прослуховувань" 12-го сезону.
Але вже більше семи місяців голос нашої країни не змовкає ні на секунду. Тому шоу повертається. Шоу має продовжуватися. Творці Голосу вже підготували для улюблених глядачів багато яскравих і цікавих відкриттів. Однак, перш ніж приступити до пошуку справжнього голосу нашої країни, проєкт підготував дайджест того, як пройшли перші п'ять випусків.
Перший післявоєнний ефір нагадав глядачам, хто вже пройшов в команди зіркових тренерів, а також де знаходяться, та чим займаються учасники шоу під час війни.
Голос країни-12: 1 випуск
За підсумками першого випуску "сліпих прослуховувань" зіркові тренери відібрали для подальшої боротьби 10 учасників:
- Євген Бічасний - команда Наді Дорофєєвої
- Олена Чукаленко - команда Олі Полякової
- Михайло Ніколаєнко - команда другого шансу
- Аліє Хаджабадінова - команда Святослава Вакарчука
- Ярослав Гавянець - команда Другого шансу
- Інеса Грицаєнко - команда Наді Дорофєєвої
- Дмитро Ротькін - команда Наді Дорофєєвої
- Павло Нажига - команда Потапа
- GG ГуляйГород - команда Другого шансу
- Анна Кіндзерська - команда Святослава Вакарчука.
Голос країни-12: 2 випуск
За результатами захоплюючої боротьби між учасниками до наступного раунду разом зі своїми зірковими тренерами пройшли наступні артисти:
- Олександр Свіріденко - команда Наді Дорофєєвої
- Марта Липчей - команда Олі Полякової
- Роман Меліш - команда Святослава Вакарчука
- Валентин Скрипник - команда Наді Дорофєєвої
- Гурт Modoom - команда Другого шансу
- Марія Сур - команда Наді Дорофєєвої
- Gera Gerc - команда Потапа
- Юлія Войтко - команда Олі Полякової
- Максим Бородін - команда Святослава Вакарчука
- Єлизавета Овраменко - команда Другого шансу
- Дует 2Tone-команда Святослава Вакарчука.
Голос країни-12: 3 випуск
Новий випуск приніс командам зіркових тренерів цілих 13 талановитих вокалістів, готових поборотися за звання Голосу країни:
- Василь Палюх - команда Потапа
- Наталія Миколаєнко - команда Наді Дорофєєвої
- Катерина Білоус - команда Другого шансу
- Мар'ян Романчук - команда Святослава Вакарчука
- Жубан Єрназар - команда Потапа
- Аліса Фінашкіна - команда Другого шансу
- Клім - команда Олі Полякової
- Олександр Коржов - команда Святослава Вакарчука
- Ярослав Кайда - команда Потапа
- Ольга та Ганна Войцеховські - команда Олі Полякової
- Група Spiv Brativ-команда Другого шансу
- Лія Меладзе-команда Наді Дорофєєвої
- Михайло Цар - команда Святослава Вакарчука.
Голос країни-12: 4 випуск
Ще 10 унікальних голосів та шалених енергетик долучилося до проєкту Голос країни у 4 випуску:
- Володимир Порубайло - команда Наді Дорофєєвої
- Алучана Феджи - команда Другого шансу
- Дмитро Цимбал - команда Святослава Вакарчука
- Аліна Лаврова - команда Потапа
- Діана Матвійчук - команда Потапа
- Гліб Пархоменко - команда Наді Дорофєєвої
- Павло Тютюнник - команда Святослава Вакарчука
- Юлія Штоля - команда Потапа
- Олександр Десятніков - команда Потапа
- Дімаш Даулетов - команда Олі Полякової.
Голос країни-12: 5 випуск
Останній випуск перед початком повномасштабної війни подарував глядачам насолоду спостерігати за виступом таких талановитих артистів:
- Олександр Олещук - команда Наді Дорофєєвої
- Гурт Guli Guli - команда Потапа
- Дарія Забєліна - команда Святослава Вакарчука
- Нарек Амірян - команда Наді Дорофєєвої
- Михайло Герасимчук - команда Потапа
- Вікторія Літвінчук - команда Олі Полякової
- Андрій Григорський - команда Другого шансу
- Карина Столаба - команда Потапа
- Валерія Бутурліна - команда Олі Полякової
- Вероніка Слюзалек - команда Потапа
- Катерина Офліян - команда Другого шансу.
Попереду - продовження "сліпих прослуховувань", вокальні нокаути і ще безліч цікавих сюрпризів, які подарує глядачам Голос країни - сильний, незломлений, співучий, як душа кожного українця.
Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.
Дивіться Голос країни-12 щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".