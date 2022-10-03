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Прем'єра шоу Голос країни-12: перший післявоєнний випуск

3 жовтня 2022, 02:44

Зіркові тренери, ведучі та учасники шоу провели дайджест - підсумки перших випусків 12 сезону, перерваного війною.

Голос країни-12: дайджест
Голос країни-12: дайджест / instagram.com/goloskrainy_official

Сьогодні, вперше після початку повномасштабної війни в Україні, на телебачення повернувся масштабний вокальний проєкт - Голос країни. Через вороже вторгнення в ефір встигли вийти лише 5 епізодів "сліпих прослуховувань" 12-го сезону.

Але вже більше семи місяців голос нашої країни не змовкає ні на секунду. Тому шоу повертається. Шоу має продовжуватися. Творці Голосу вже підготували для улюблених глядачів багато яскравих і цікавих відкриттів. Однак, перш ніж приступити до пошуку справжнього голосу нашої країни, проєкт підготував дайджест того, як пройшли перші п'ять випусків.

Перший післявоєнний ефір нагадав глядачам, хто вже пройшов в команди зіркових тренерів, а також де знаходяться, та чим займаються учасники шоу під час війни.

Голос країни-12: 1 випуск

За підсумками першого випуску "сліпих прослуховувань" зіркові тренери відібрали для подальшої боротьби 10 учасників:

  • Євген Бічасний - команда Наді Дорофєєвої
  • Олена Чукаленко - команда Олі Полякової
  • Михайло Ніколаєнко - команда другого шансу
  • Аліє Хаджабадінова - команда Святослава Вакарчука
  • Ярослав Гавянець - команда Другого шансу
  • Інеса Грицаєнко - команда Наді Дорофєєвої
  • Дмитро Ротькін - команда Наді Дорофєєвої
  • Павло Нажига - команда Потапа
  • GG ГуляйГород - команда Другого шансу
  • Анна Кіндзерська - команда Святослава Вакарчука.

Голос країни-12: 2 випуск

За результатами захоплюючої боротьби між учасниками до наступного раунду разом зі своїми зірковими тренерами пройшли наступні артисти:

  • Олександр Свіріденко - команда Наді Дорофєєвої
  • Марта Липчей - команда Олі Полякової
  • Роман Меліш - команда Святослава Вакарчука
  • Валентин Скрипник - команда Наді Дорофєєвої
  • Гурт Modoom - команда Другого шансу
  • Марія Сур - команда Наді Дорофєєвої
  • Gera Gerc - команда Потапа
  • Юлія Войтко - команда Олі Полякової
  • Максим Бородін - команда Святослава Вакарчука
  • Єлизавета Овраменко - команда Другого шансу
  • Дует 2Tone-команда Святослава Вакарчука.

Голос країни-12: 3 випуск

Новий випуск приніс командам зіркових тренерів цілих 13 талановитих вокалістів, готових поборотися за звання Голосу країни:

  • Василь Палюх - команда Потапа
  • Наталія Миколаєнко - команда Наді Дорофєєвої
  • Катерина Білоус - команда Другого шансу
  • Мар'ян Романчук - команда Святослава Вакарчука
  • Жубан Єрназар - команда Потапа
  • Аліса Фінашкіна - команда Другого шансу
  • Клім - команда Олі Полякової
  • Олександр Коржов - команда Святослава Вакарчука
  • Ярослав Кайда - команда Потапа
  • Ольга та Ганна Войцеховські - команда Олі Полякової
  • Група Spiv Brativ-команда Другого шансу
  • Лія Меладзе-команда Наді Дорофєєвої
  • Михайло Цар - команда Святослава Вакарчука.

Голос країни-12: 4 випуск

Ще 10 унікальних голосів та шалених енергетик долучилося до проєкту Голос країни у 4 випуску:

  • Володимир Порубайло - команда Наді Дорофєєвої
  • Алучана Феджи - команда Другого шансу
  • Дмитро Цимбал - команда Святослава Вакарчука
  • Аліна Лаврова - команда Потапа
  • Діана Матвійчук - команда Потапа
  • Гліб Пархоменко - команда Наді Дорофєєвої
  • Павло Тютюнник - команда Святослава Вакарчука
  • Юлія Штоля - команда Потапа
  • Олександр Десятніков - команда Потапа
  • Дімаш Даулетов - команда Олі Полякової.

Голос країни-12: 5 випуск

Останній випуск перед початком повномасштабної війни подарував глядачам насолоду спостерігати за виступом таких талановитих артистів:

  • Олександр Олещук - команда Наді Дорофєєвої
  • Гурт Guli Guli - команда Потапа
  • Дарія Забєліна - команда Святослава Вакарчука
  • Нарек Амірян - команда Наді Дорофєєвої
  • Михайло Герасимчук - команда Потапа
  • Вікторія Літвінчук - команда Олі Полякової
  • Андрій Григорський - команда Другого шансу
  • Карина Столаба - команда Потапа
  • Валерія Бутурліна - команда Олі Полякової
  • Вероніка Слюзалек - команда Потапа
  • Катерина Офліян - команда Другого шансу.

Попереду - продовження "сліпих прослуховувань", вокальні нокаути і ще безліч цікавих сюрпризів, які подарує глядачам Голос країни - сильний, незломлений, співучий, як душа кожного українця.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни-12 щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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