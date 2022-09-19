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Оля Полякова розповіла про повернення Голосу країни та як завітає на похорон Єлизавети II

19 вересня 2022, 14:16

У Сніданку з 1+1 зіркова тренерка Голосу вела мову про благодійну ініціативу шоу, чому вона ввжає його проєктом "про людей", та як опинилася у Лондоні.

Оля Полякова
Оля Полякова у Сніданку з 1+1 розповіла про повернення Голосу країни / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Вже 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем’єра нових епізодів 12 сезону наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни-12, показ якого був перерваний через війну. За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли, улюблений проєкт мільйонів повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським військовим. Цієї осені проєкт буде виходити на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

Ексклюзивно до Сніданку з 1+1 долучилась тренерка Голосу країни, співачка Оля Полякова, яка розповіла, що для неї означає цей проєкт.

"Я завжди кажу, що Голос країни - це проєкт про людей. Це не про шоу та не про пісні. Це дійсно проєкт про віру, силу, про досягнення та про втілення мрії. І якщо людина не може жити без вокалу – то вона має співати. 24 лютого ми усі змінились раз і назавжди, і наші учасники також", - розповіла Полякова.

Із 2 жовтня телеглядачі побачать продовження Сліпих прослуховувань, Вокальні бої та інші етапи. Фінал буде відзнято додатково та він матиме особливі правила і відрізнятиметься від попередніх за структурою. У нових випусках телеглядачі почують як українську класику, так і сучасні пісні, які були написані під час повномасштабної війни. Окрім того, у продовженні сезону оголошена благодійна мета –переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом.

Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Усі деталі за посиланням на онлайн-платформу Dobro.UA.

Полякова підкреслила, що неймовірно захоплена ініціативою та кожним кроком українців задля спільної перемоги.

Оля Полякова
Оля Полякова у Сніданку з 1+1 розповіла про повернення Голосу країни / Прес-служба

"Це прекрасна благодійна ініціатива, долучитись може кожний. І взагалі те, що всі люди зараз допомагають ЗСУ, телебачення не залишається осторонь, всі проєкти робляться саме задля нашої перемоги – це неймовірно. І наша Україна просто не може не перемогти, коли долучаються абсолютно всі", - зазначила тренерка Голосу країни.

Окрім того, і учасники команди Полякової на Голосі країни активно допомагають країні. Тренерка розповіла, що тримає з деякими контакт і знає, наскільки для них важливе повернення проєкту.

"Я дуже скучила і знаю, що деякі учасники команди активно волонтерять, виступають на різних благодійних концертах як в Україні, так і за кордоном, є ті, хто воює у ЗСУ. Всі роблять, що можуть. Вони розкидані країною, проте Голос країни збере усіх назад разом задля української пісні та допомоги ЗСУ. Це стане і певною розрадою для людей. Вони матимуть змогу почути українські таланти, це також певна підтримка", - підкреслила Полякова.

Наразі співачка перебуває у Лондоні, куди приїхала разом зі своїми доньками. Тренерка розповіла, що приїхала поселити дітей у гуртожиток, оскільки 17-річна Маша вступила до британського вишу, а 10-річна Аліса відтепер перебуватиме там в школі повного циклу. Говорить: для неї було складним рішенням відправити на навчання за кордон молодшу доньку, адже вона намагалась це зробити набагато пізніше.

"Вона ще маленька і, якщо чесно, ніколи не хотіла вчитись за кордоном. Але війна вирішила інакше. І я б дуже хотіла звернутись до українських матерів у гарячих точках, там, де дійсно летять бомби. Я вас прошу, дівчата, вивозьте дітей куди-небудь. За кордоном тяжко, але все-таки є допомога, приймають", - поділилась співачка.

Також у Сніданку з 1+1 Полякова несподівано зізналась, що, враховуючи перебування в Лондоні, вони вирішили завітати на прощальну церемонію з королевою Єлизаветою II. Як повідомляється, на вулицях Лондона очікують близько 2 млн людей, які вшанують пам'ять королеви. І родина Полякових буде серед них. І додала: "Це така історична подія, 70 років правління Єлизавети II. Без перебільшення епоха, ми з дівчатами дивились серіал про королівську родину, тому вирішили завітати".

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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