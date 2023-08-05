"Він вразив мене": Коля Сєрга засудив Влада Яму через вплив хореографа

При цьому Сєрга зазначив, що не вважає Яму дурнем.

https://glavred.net/stars/on-porazil-menya-kolya-serga-osudil-vlada-yamu-iz-za-vliyaniya-horeografa-10491040.html Посилання скопійоване

Коля Сєрга висловився на адресу Влада Ями / колаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official, instagram.com/thekolya

Музикант, ведучий і воїн ЗСУ Коля Сєрга у своїх жорстких висловлюваннях про український шоу-бізнес періоду повномасштабної війни не оминув увагою і Влада Яму, українського хореографа і шоумена, який зараз живе з сім'єю в США.

Танцюрист у багатьох викликає невдоволення своєю втечею, яку і сам, схоже, вважає не найкращим рішенням. Проте за кордоном він намагається займатися волонтерством на благо наших захисників.

На думку Сєрги, яку він висловив в інтерв'ю для YouTube-каналу "ЇРаѕһ", позиція Влада Ями гідна осуду, так як він, як публічна особистість, має вплив на свою аудиторію в інформаційному просторі.

відео дня

"Влад Яма – я ніколи не слідкував за ним. Тому я не можу сказати, що він вразив мене чи не вразив. Те, що він дурак... Му**к навіть, бо він впливає на аудиторію. Дурак – це просто, коли немає впливу на аудиторію", - впевнено заявляє Коля Сєрга.

Раніше український музичний продюсер Ігор Кондратюк розповів, що думає про втікача Влада Яму - шоумен відверто розповів, чи приєднався він до тих, хто засуджує танцюриста.

Також Євген Кошовий висловився на адресу втікача в США Влада Ями - його думка виявилася вкрай філософською. Крім того комік зізнався, чи спілкуються вони зараз.

Інші новини про Влада Яму: