"Він вразив мене": Коля Сєрга засудив Влада Яму через вплив хореографа

Музикант, ведучий і воїн ЗСУ Коля Сєрга у своїх жорстких висловлюваннях про український шоу-бізнес періоду повномасштабної війни не оминув увагою і Влада Яму, українського хореографа і шоумена, який зараз живе з сім'єю в США.
Танцюрист у багатьох викликає невдоволення своєю втечею, яку і сам, схоже, вважає не найкращим рішенням. Проте за кордоном він намагається займатися волонтерством на благо наших захисників.
На думку Сєрги, яку він висловив в інтерв'ю для YouTube-каналу "ЇРаѕһ", позиція Влада Ями гідна осуду, так як він, як публічна особистість, має вплив на свою аудиторію в інформаційному просторі.
"Влад Яма – я ніколи не слідкував за ним. Тому я не можу сказати, що він вразив мене чи не вразив. Те, що він дурак... Му**к навіть, бо він впливає на аудиторію. Дурак – це просто, коли немає впливу на аудиторію", - впевнено заявляє Коля Сєрга.
Раніше український музичний продюсер Ігор Кондратюк розповів, що думає про втікача Влада Яму - шоумен відверто розповів, чи приєднався він до тих, хто засуджує танцюриста.
Також Євген Кошовий висловився на адресу втікача в США Влада Ями - його думка виявилася вкрай філософською. Крім того комік зізнався, чи спілкуються вони зараз.
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