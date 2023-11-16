Світ навиворіт. Україна - 1 випуск: Комаров візьме участь в пошуках 300-річного артефакту

Також журналіст покаже, як відбувались рятувальні операції під час затоплення районів Херсону після підриву Каховської ГЕС.

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Дмитро Комаров у 1 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Вже цієї п’ятниці, о 20:30, на 1+1 Україна відбудеться довгоочікувана прем’єра дослідницького проєкту "Світ навиворіт. Україна". Вперше за 13 років Дмитро Комаров у своєму фірмовому стилі покаже сьогодення України. Він розповість дивовижні історії простих українців та здивує глядачів цікавими відкриттями про рідну країну.

"У потоці новин ми не завжди усвідомлюємо, що стоїть за простими речами і відомими подіями, не встигаємо заглибитись і дізнатись більше. Можемо не уявляти, що відбувається в сусідній області, місті, селі. Та часто найцікавіше - не лежить на поверхні. Наш стиль незмінний – ми показуємо "виворіт", неочевидні теми, те, що часто приховане від очей, поринаємо в самісінький епіцентр подій і показуємо життя зсередини", - розповів Дмитро Комаров.

У прем’єрному випуску команда проєкту вирушить на пошуки справжніх скарбів та разом з археологами дістане з дна Дніпра унікальний історичний артефакт, якому більше трьохсот років. Вперше за історію "Світу навиворіт" Дмитро Комаров візьме участь в археологічних розкопках та покаже, як відбувається процес консервації цінних пам’яток.

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"Ще трохи більше, ніж півтора роки тому ми знімали пошуки скарбів в Колумбії. Але в Україні трапляються не менш цікаві знахідки. Незважаючи на воєнний час, українські науковці роблять все можливе, щоб віднайти та зберегти втрачені артефакти", - говорить журналіст.

Як і раніше, Дмитро Комаров разом з операторами завжди опиняється в епіцентрі подій та бере в них безпосередню участь. Тому в перший же день після підриву російськими військами Каховської ГЕС, журналіст вирушив у підтоплені райони Херсону. Там команда стала не просто очевидцями, а учасниками рятувальної операції.

"Ми випадково стали частиною процесу порятунку місцевих жителів і тварин. Цей день у Херсоні був для мене про любов. Про те, що українці, попри трагедію світового масштабу, не втрачають людяності та оптимізму. Тоді я залишив Херсон, сповнений гордості за людей", - згадує Дмитро Комаров, як разом з волонтерами допомагав вивозити людей із затоплених районів міста і доставляти продукти.

Як відбувались рятувальні операції в Херсоні? Як тепер живуть в селах на березі колишнього Каховського водосховища? Які скарби зберігаються на дні Дніпра? Про все це - в першому випуску "Світ навиворіт. Україна". Дивіться на 1+1 Україна 17 листопада о 20:30.

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