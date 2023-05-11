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Світ Навиворіт - Колумбія: Комаров покаже людей, що борються зі злом в найбільш злочинному місті

Анна Підгорна
11 травня 2023, 15:05 оновлено 11 травня, 15:05
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Дмитро Комаров розповість історії тих, хто щоденно захищає спокій у "епіцентрі світового наркотрафіку".
Дмитро Комаров Світ Навиворіт
Світ Навиворіт Колумбія - у новому випуску Дмитро Комаров подорожує по найнебезпечнішому місту країни / Прес-служба

Цієї пʼятниці, 12 травня, о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна покажуть новий випуск Світу навиворіт, знятого до повномасштабного вторгнення. Дмитро Комаров продовжить небезпечну експедицію Буенавентурою - містом, де найбільший рівень злочинності і яке негласно називають епіцентром світового наркотрафіку.

В цьому жахливому місці журналіст відшукав людей, що ризикуючи власним життям, допомагають іншим та незважаючи ні на що вірять, що добро завжди перемагає. Своїм прикладом вони надихають інших боротися та не здаватися навіть у найскладніших умовах.

Життя мешканців Буенавентури нагадує блокбастер: постійні сутички між різними угрупуваннями, внаслідок яких жертвами стають ті, хто випадково опинився не в тому місці не в той час. Найгарячіші конфлікти відбуваються між великими угрупованнями – вони борються за вулиці, що ведуть до моря і дають змогу відправляти ще більше кокаїну.

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Дмитро Комаров Світ Навиворіт
Світ Навиворіт Колумбія - у новому випуску Дмитро Комаров подорожує по найнебезпечнішому місту країни / Прес-служба

Та навіть у таких місцях є люди, які мають сміливість їм протистояти і захищати мирне населення, допомагати іншим замість того, щоб боротись за власне збагачення.

Дмитро Комаров побуває в одному з районів, де розташовані канали, з яких щоночі відправляють човни, наповненні великою кількістю наркотиків. Цю небезпечну екскурсію для команди Світу навиворіт проведе правозахисник Луїс Ясмані, який присвятив своє життя допомозі місцевим жителям, що постраждали від сутичок. Його близьких також вбили на вулицях Буенавентури, але він не залишив своєї справи і не переїхав, тому що вірить – допомагати іншим – його призначення. На таких людей тут часто скоюють замахи. Щодня Луїс ризикує загинути, але продовжує свою справу, щоб дати надію дітям на більш безпечне майбутнє.

Дмитро Комаров Світ Навиворіт
Світ Навиворіт Колумбія - у новому випуску Дмитро Комаров подорожує по найнебезпечнішому місту країни / Прес-служба

Дмитро Комаров поспілкується з місцевими жителями, а також відвідає єдиний "оазис безпеки" в місті – район, який надійно охороняється та вважається безпечним. Його створив Орландо – чоловік, якому вже не вперше погрожують. Але він також не збирається здаватись і прагне захистити від угруповань невеликий район, де люди можуть почувати себе захищеними.

Історії простих людей, що борються зі злом там, де здавалося б немає місця для добра – у новому випуску Світу навиворіт цієї пʼятниці о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна.

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