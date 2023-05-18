Світ навиворіт - Колумбія: Комаров здійснить мрію справжнього колумбійського супергероя

Дмитро Комаров у новому випуску Світу навиворіт познайомиться з колумбійцем, якого називають супергероєм одного з найнебезпечніших міст Колумбії.

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Дмитро Комаров у проєкті Світ навиворіт Колумбія / Прес-служба

Цієї пʼятниці, 19 травня, о 19:30 на 1+1 Україна покажуть новий випуск Світу навиворіт, знятий до повномасштабного вторгнення. Дмитро Комаров продовжить досліджувати одне з найнебезпечніших колумбійських міст - Буенавентура. Цього разу журналіст познайомиться з людиною, яку називають супергероєм цього міста, та спробує здійснити його найзаповітнішу мрію.

Єпископ Рубен Харамільо Монтойя за особистим призначенням Папи Римського посідає найвищий священний сан католицької церкви Буенавентури. Місцеві жителі кажуть, що він – єдина людина, якій під силу зупинити вуличні війни.

Єпископ протистоїть злочинним угрупованням і готовий особисто зустрічатися з босами наркокартелів заради миру на вулицям міста. Під час різдвяних свят йому вдалося створити справжнє диво – зупинити вуличні війни на цілий місяць, домовившись з головами найбільших банд про перемир’я. За це його називають супергероєм Буенавентури.

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Дмитро Комаров у проєкті Світ навиворіт Колумбія / Прес-служба

Але інші мафіозі погрожують єпископу та навіть вважають його ворогом №1, адже своєю діяльністю він заважає картелям вести свій "темний" бізнес. В єпископа є охорона, і пересувається він на броньованому автомобілі. Але він не нарікає на небезпеку, адже боротись за тишу і мир на вулицям міста – його місія. В розмові з Дмитром Комаровим єпископ зізнався, що не боїться загинути через свою роботу, а також розповів про одну з найбільших мрій.

Команду Світу навиворіт надихнуло, як Рубен допомагає жителям одного з найнебезпечніших міст. Дмитро Комаров вирішив втілити в життя мрію колумбійського єпископа та зробити власний вклад в боротьбу за безпеку місцевих жителів. Для команди ця "спецоперація" закінчилась дуже неочікувано.

Дмитро Комаров у проєкті Світ навиворіт Колумбія / Прес-служба

Про що мріє супергерой Буенавентури та в яку ще небезпечну пригоду потрапив Дмитро Комаров - дивіться у новому випуску Світу навиворіт у пʼятницю, 19 травня, о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна.