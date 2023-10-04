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Хто став радником 2-го епізоду "вокальних батлів" Голосу країни на 1+1 Україна

Анна Підгорна
4 октября 2023, 15:17 обновлено 4 октября, 15:18
За оновленими правилами зіркові тренери отримують підтримку від популярних українських артистів.
Артем Пивоваров, DOROFEEVA
Голос країни-13 - друга частина вокальних батлів / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна покажуть новий епізод "вокальних батлів" європейського сезону Голосу країни-13. Новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях і покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові. В легендарні червоні крісла проєкту сіли суперзірки та справжні музичні профі Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Недільного вечора телеглядачі побачать другий етап музичного проєкту - "вокальні батли", які вийдуть у оновленому форматі та за новими правилами. На цьому етапі у тренерів з’явилися зіркові радники.

Цього тижня за місце у півфіналі будуть змагатися команди двох тренерів: DOROFEEVA, радником якої став хітмейкер Макс Барських, та команда Пивоварова, радником якого є лірична душа української музики KOLA.

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DOROFEEVA каже, що дуже радіє, що її радником став Макс Барських, адже вона мріяла показати йому все що відбувається на сцені Голосу країни наживо.

"Моїм радником став Макс Барських. Це артист, який має більше 3 мільярдів прослуховувань. Він підкорив мільйони сердець українців та європейців. Я дуже сильно чекала його та мріяла, аби він побачив те, що відбувається на сцені Голосу країни не по телевізору, а наживо. Сподіваюся, що моя команда зможе його вразити", - каже DOROFEEVA.

DOROFEEVA, Макс Барських
Голос країни-13 - друга частина вокальних батлів / Прес-служба

Співак та композитор з'явився у студії Голосу країни, щоб підтримати свою колегу DOROFEEVA, з якою наприкінці серпня випустив спільну пісню "Ритми".

"Надя - ідеальний творчий партнер як у студії, так і на знімальному майданчику. Вона чуйна, ніжна і при цьому дуже холоднокровна в хорошому сенсі цього слова, тому що зуміла витримати мене кілька годин і при цьому підтримувати всіх учасників своєї команди", - каже Макс Барських про свій досвід радника.

Розпочнеться епізод з прем’єри пісні "Зорепад" з нового україномовного альбому Макса Барських, який 4 тижні очолював український чарт альбомів Apple Music.

Буде допомагати у нелегкому виборі Артему Пивоварову співачка KOLA, яка декілька разів і сама брала участь у Голосі країни. Співак каже, що його зірковим радником стала self-made співачка.

"Дуже радію, що моїм зірковим радником стала співачка, яка створила себе сама, це self-made артистка KOLA. Вона і сама була на сцені Голосу країни. КOLA - це співачка нової генерації і нового покоління. Вона як ніхто знає, що порадити та як підтримати молодих виконавців, за якими майбутнє", - каже Артем.

KOLA, Артем Пивоваров
Голос країни-13 - друга частина вокальних батлів / Прес-служба

Хто з учасників зможе пройти у півфінал, стане відомо незабаром.

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