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Голос країни-13 - 2 випуск сліпих прослуховувань: хто потрапив до зіркових тренерів

Анна Підгорна
10 вересня 2023, 21:25 оновлено 10 вересня, 23:37
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Ураган емоцій, зворушливі історії і музика, яка не залишає байдужими - 2 серія Голосу вийшла дуже яскравою.
Голос країни-13 - Як пройшов 2 випуск сліпих прослуховувань
Голос країни-13 - як пройшов 2 випуск сліпих прослуховувань / колаж: Главред, фото: instagram.com/goloskrainy_official

Європейський сезон кращого музичного шоу країни Голос країни-13 набирає обертів. Сьогодні на екрани вийшов другий випуск сліпих прослуховувань, в якому вокалісти з усієї України будуть пробувати свої сили на сцені проєкту.

Зараз на плечах зіркових тренерів, Юлії Саніної, Артема Пивоварова, Івана Клименка і DOROFEEVA, лежить особливе завдання - наосліп обрати в свої команди найкращих артистів, покладаючись лише на свій слух.

Першою на сцені 13 сезону шоу Голос країни з'явилася Майрамік Авоян, колишня учасниця шоу "Голос. Діти". Вона розгорнула всі чотири тренерські крісла, але стала частиною команди Наді Дорофєєвої. Вокалістка віртуозно виконала пісню Stand Up Синтії Еріво.

16-річний Влад Пелих вийшов на сцену проєкту зі свіжим треком Jerry Heil & Ochman - BRONIA. Чуттєва мелодія у виконанні талановитого музиканта розтопила серце всіх чотирьох зіркових тренерів. Вокаліст обрав своїм наставником Юлію Саніну.

Український воїн, визволитель Ірпеня і Бучі, а також учасник боїв за Бахмут Михайло Панчишин з позивним Ptashkin зараз комісований після контузії, через яку частково втратив слух. Але це не завадило йому вийти на сцену Голосу країни-13 з авторською піснею "Невідомий герой" та отримати чотири "так" від зіркових тренерів. Ptashkin обрав Артема Пивоварова своїм зірковим тренером.

Молода мама Марія Стасюк в минулому була учасницею багатьох проєктів, але між сценою та сім'єю обрала чоловіка та дітей. Тепер у неї є другий шанс підкорити музичний Олімп, і на Голосі її чекали перші успіхи: Марія виконала трек Майлі Сайрус Island, який приніс артистці не тільки овації від глядачів, а й місце в команді Юлії Саніної.

Яскрава співачка Анна Корченова "зачитала" Карпатський реп гурту Даха Браха. Її манера виконання підкорила Надю Дорофєєву та Івана Клименка, але перевагу Анна віддала музичному продюсеру.

До команди Артема Пивоварова приєдналася музикант Вікторія Деркач. Вона під власний акомпанемент бандури виконала дуетну пісню двох музичних тренерів - Артема Пивоварова та Наді Дорофєєвої "Думи".

Айтішниця з мрією про сцену Христина Арутюнова виконала на Голосі країни-13 пісню Iniko - Jericho, та зайняла місце в команді Артема Пивоварова.

Зірка TikTok і вокаліст гурту DOBRYVA Едгар Єнокян виконав авторську пісню "Світло є чи нема?", яка була створена в період зимового блекауту. Його творчість оцінила зірковий тренер Надя Дорофєєва, та забрала вокаліста в свою команду.

Влад Шериф на сцені Голосу країни виконав пісню, яка цього року вже перемагала на престижному музичному конкурсі - він заспівав Tattoo з якою шведська співачка Loreen здобула перемогу на Євробаченні-2023. Для Влада трек також став щасливим, та приніс йому місце в команді Артема Пивоварова.

За підсумками другого епізоду Голосу країни-13 в команді Івана Клименка 3 вокаліста з 10, DOROFEEVA - 4 з 10, Артема Пивоварова - 5 з 10, Юлії Саніної - 6 з 10.

Наступний випуск європейського сезону Голосу країни-13 дивіться 17 вересня о 21:00.

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