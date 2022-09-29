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Голос країни-12 на ТЕТ: хто з учасників вступив до лав ЗСУ, а у кого родина зараз в окупації

29 вересня 2022, 17:19

Перший випуск-дайджест нагадає глядачам, яким шоу було до війни, та розповість про життя учасників 12-го сезону Голосу зараз.

Голос країни-12
Голос країни-12 на ТЕТ - перший випуск-дайджест / Прес-служба

Вже 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться повернення наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни-12, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України. За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам.

Цієї осені проєкт виходитиме на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини". У першому випуску на глядачів очікує дайджест, у якому пригадають, якими були 5 епізодів "Сліпих прослуховувань". Учасники Голосу країни особисто розкажуть, як їхнє життя змінилось після 24 лютого.

12 сезон Голосу країни на етапі "Сліпих прослуховувань" відкривав 26-річний Андрій Бічасний з Херсона, який потрапив до команди DOROFEEVA. Наразі рідне місто учасника знаходиться в тимчасовій окупації. Андрій говорить, що його родина перебуває там.

"Усі мої найближчі рідні, батьки, уся родина – вони знаходяться під окупацією в Херсоні. Багато моїх друзів залишитись в місті і наразі потерпають від "тихого терору". Але усі ми тримаємось, віримо в нашу країну і дуже сподіваюсь, що скоро моє рідне місто Херсон буде вільним і там знову замайорить український прапор", - прокоментував Андрій.

Андрій Бічасний
Учасник Голосу країни-12 Андрій Бічасний / Прес-служба

Глядачі пригадають і виступ "кіборга", захисника Донецького аеропорта – Ярослава Гавянця з Тернопільщини. На етапі "Сліпих прослуховувань" Ярослав потрапив до команди Олі Полякової. Про сцену учасник мріяв з самого дитинства, проте участь у АТО змінила його життя. На сцені Голосу країни він сказав: "Я хочу відчути, ким би я міг бути, аби не війна". Тоді Ярослав ще не знав, що війна стане повномасштабною та змусить його повернутись на фронт задля захисту нашої Батьківщини.

"З 24 лютого я знаходжусь на службі у лавах Збройних сил України. Дякую усім за те, що ви робите кожний на своєму фронті. Ви просто неймовірні, впевнений, що ми скоро переможемо. І все буде Україна. Я радий, що Голос країни повертається на екрани", - зазначив Гавянець.

Ярослав Гавянець
Учасник Голосу країни-12 Ярослав Гавянець / Прес-служба

Знову побачать на екранах телеглядачі і Олександра Свириденка, соліста військового оркестру при Міністерстві оборони України. На етапі "сліпих прослуховувань" артист заспівав разом зі своїм коллективом пісню "О, мамо" гурту Сальто назад та потрапив до команди DOROFEEVA.

"Спілкування з Сашею - це щось особливе для мене, як для тренера - каже DOROFEEVA. Коли почалася війна, він був одним з перших, хто написав та запитав, як у мене справи. Він дуже переживав за мене. Зараз Олександр на фронті, але ми постійно на зв’язку. Це неймовірна людина, він дуже талановитий та щирий. Я дуже ним пишаюсь".

Олександр Свіріденко
Учасник Голосу країни-12 Олександр Свириденко / Прес-служба

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться прем'єру Голосу країни 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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