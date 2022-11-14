Голос країни-12: хто стане зірковим тренером у прямих ефірах замість Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук покинув тренерське крісло шоу Голос країни-12 / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Зйомки 12 сезону найкращого вокального шоу країни Голос країни були перервані початком вторгнення рф в Україну. Однак співучу душу українців не змогла зупинити навіть війна.

До 24 лютого були відзняті перші три етапи Голосу: сліпі прослуховування, вокальні бої і вокальні нокаути. За підсумками нокаутів зіркові тренери Оля Полякова, Потап, Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук відібрали для своїх команд по три учасники, які повинні боротися за перемогу в прямих ефірах.

Однак Святослав Вакарчук відмовився від своєї участь у проєкті, мотивуючи тим, що під час війни більше користі він зможе принести на своєму музичному фронті. Таким чином його команда, Анна Кіндзерська, Аліє Хаджабадінова і Михайло Цар, залишилися без зіркового тренера.

Команда проєкту Голос країни вирішила самостійно визначити для учасників нового тренера замість Вакарчука. Трьох фіналістів розподілили по командах інших зіркових тренерів шляхом жеребкування.

Таким чином учасники команди Святослава Вакарчука стали четвертими членами команд Олі Полякової, Потапа та Наді Дорофєєвої:

Анна Кіндзерська - учасниця команди Олі Полякової

Аліє Хаджабадінова - учасниця команди Наді Дорофєєвої

Михайло Цар - учасник команди Потапа.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".