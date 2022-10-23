Голос країни-12 - 8 випуск: підсумки першої частини Вокальних боїв

Голос країни-12 - 8 серія була присвячена першій частині Вокальних боїв / Скріншот

23 жовтня на каналі ТЕТ стартував другий етап Голосу країни-12 - вокальні бої. У восьмому випуску вокального шоу пари з команд зіркових тренерів зійдуться на музичному рингу.

Два артиста виконуватимуть одну пісню. За підсумками виступу тренер визначає, хто буде продовжувати бій за звання голосу нашої країни.

Перша частина вокальних поєдинків була по-справжньому драматичною: тренери плакали і відмовлялися робити вибір, вокалісти - віддавали пісні всю душу, але деякі йшли ні з чим. Іншим - надавався унікальний шанс.

Першими на сцену вийшли підопічні Потапа: вокаліст-іпод'якон Василь Палюх проти дівочого тріо Guli Guli. Вони виконали мешап з пісень Край Софії Ротару і Beggin гурту Maneskin. Далі продовжувати участь буде Василь Палюх.Групу Guli Guli ніхто з тренерів не вкрав. Їх врятував сам Потап. Дівчата продовжують боротьбу.

Наступними на ринг вийшли члени команди Наді Дорофєєвої: колишній бек-вокаліст гурту Океан Ельзи Євген Бічасний і соліст військового оркестру, нині - службовець ЗСУ, Олександр Свириденко. На етапі вокальних боїв вони виконали пісню "Superstition" виконавця Stevie Wonder.

Надя Дорофєєва зупинила свій вибір на Олександрі Свириденко - вона обіцяла "помучити" його на вокальних нокаутах. За право "вкрасти" Євгена Бічасного в свою команду боролися Святослав Вакарчук і Ольга Полякова. Вокаліст обрав команду Святослава Вакарчука.

Члени команди Олі Полякової, вокалісти з унікальними тембрами Євген Тесленко-Пономаренко та Дімаш Даулетов, виконали пісню "Le Temps des cathédrales" Bruno Pelletier з мюзиклу "Собор Паризької Богоматері". Оля Полякова віддала свій голос на користь Дімаша Даулетова. Євген Тесленко-Пономаренко вибуває з проєкту.

У вокальному поєдинку зійшлися вихованці Святослава Вакарчука - багатодітний батько Максим Бородін та айтішник Остап Дривко. За право продовжити участь у Голосі країни вони боролися, виконуючи пісню "АЛЕ" Сергія Бабкіна. Святослав Вакарчук прийняв рішення, що далі в його команді продовжить участь Максим Бородін. Остап Дривко залишає шоу Голос країни.

І знову на сцені члени команди Наді Дорофєєвої - співачка з ресторану Інеса Грицаєнко і скрипаль з круїзних лайнерів Дмитро Ротькін виконали пісню "Bad guy" Billie Eilish. Далі в шоу проходить Іннеса. Дмитра на проєкті залишила команда тренерів Другого шансу - Олександра Зарицька та Андрій Мацола.

Зірковий тренер Потап з гордістю представив на рингу членів своєї команди - Павла Нажигу та Вероніку Слюзалек. Разом вокалісти виконали пісню Івана Дорна "Тебе немає сьогодні". Свою перевагу Потапенко віддав Павлу. Вероніка припиняє свою участь у Голосі країни.

У сутичку за право продовжити участь у проєкті вступили члени команди Олі Полякової - дует сестер Войцеховських Ольги та Анни і потомствена ворожка Олена Чукаленко. Дівчата виконали хіт Софії Ротару. Ольга Полякова зупинила свій вибір на Олені. Сестри Войцеховські прокидають проєкт.

Наступний непростий вибір зробив Святослав Вакарчук. Його підопічні, кримсько-татарська співачка Аліє Хаджабадінова і юристка Катерина Кулина, виконали українську народну пісню "Цвіте терен". Гідною продовжити боротьбу Вакарчук вважав Аліє. Катерина була врятована Святославом - вона займає місце Євгена Бічасного. Він залишає Голос країни.

Організатор концертів Ярослав Кайда і гончар Олександр Десятников з команди Потапа виконали легендарну рок-баладу "Nothing else matters" гурту Metallica. Талановитий виступ забезпечив Ярославу Кайді місце в проєкті. Александр Десятников вибуває.

Оля Полякова запросила на сцену Сабіну Сафарлі і Еллу Введенську. Разом артистки виконали пісню Чортополох, написану Євгеном Рибчинським. Оля Полякова вирішила залишити на проєкті Сабіну Сафарлі. В останню секунду зірковий тренер врятував Еллу Введенську - вона продовжує участь у проєкті у складі команди Полякової.

І знову Святослав Вакарчук запрошує на сцену членів своєї команди - перекладачку Катерину Коваленко та викладача музики Павла Тютюнника. У чесній дуелі під час виконання пісні "Спи собі сама" Скрябіна перемогу здобув Павло. Катерина вибуває з проєкту.

Донька відомого композитора Лія Меладзе і вулична співачка Яна Мілевська з команди Наді Дорофєєвої змогли показати свої сильні вокальні дані. Перевагу зіркова тренерка віддала Лії. Мілевську Надя Дорофєєва врятувала на перших же секундах відліку. Участь продовжують обидві вокалістки.

Наступний вибір зробити Дорофєєвій також було непросто. Масажист Олександр Олещук і YouTube-блогер Валентин Скрипник виконали пісню "Careless Whisper" George Michael. Далі пройшов Олександр Олещук, проєкт залишає Валентин Скрипник.

На сцену вокальних боїв вийшли студентка Валерія Бутурліна і електрик Сергій Соловйов з команди Олі Полякової. Тренерка вирішила продовжити боротьбу з Сергієм у своїй команді. Валерію Бутурліну "вкрав" Потап. Вокалістка зайняла місце дівочого тріо Guli Guli в його команді.

Після такої перестановки в команді, Потапу було нелегко прийняти наступне рішення, тим більше що його підопічні, вчителька вокалу Наталія Бурик та школярка Марія Максимова, фантастично виконали пісню "Вишні" Wellboy. Однак вибір зіркового тренера припав на Наталю. Марію "вкрала" і врятувала від відходу з проєкту команда тренерів Другого шансу. Максимова продовжує участь у шоу Голос країни.

Святослав Вакарчук ставить сьогодні крапку у вокальних поєдинках. На сцену вийшли дві його вихованки -Тіна Колодій та Анна Кіндзерська. Вокалістки виконали пісню "Falling" Alicia Keys. Боротьбу продовжує Анна Кіндзерська. В останній момент Святослав Вакарчук зробив вже другу заміну - він вирішив замінити Тіною Колодій Катерину Кулину в своїй команді. Однак це проти правил. Тоді в боротьбу вступила команда тренерів Другого шансу - вони забирають Тіну собі, а Катерина залишається зі Святославом.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

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