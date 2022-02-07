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Голос країни-12-3 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерів

7 лютого 2022, 00:02

Ще більше найсильніших музикантів з усіх куточків нашої музичної країни зібралися на сцені проєкту, щоб здивувати своїми талантами.

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Голос країни - 12 - як пройшов 3 випуск сліпих прослуховувань / Пресслужба

6 лютого на каналі 1+1 відбувся третій випуск "сліпих прослуховувань" 12 сезону вокального шоу Голос країни. Ще більше унікальних вокалістів тепер поповнили команди зіркових тренерів.

До команди зіркового тренера Потапа увійшов Василь Палюх - хлопець, якого віра в Бога і в музику щодня мотивує до самовдосконалення. Це - його головні двигуни, які допоможуть вокалісту битися за перемогу на проєкті.

Наталія Миколаєнко прийшла на Голос щоб відкрити нову сторінку своєї музичної кар'єри. У цьому їй допоможе Надя Дорофєєва, в чию команду потрапила дівчина.

Львівський вуличний музикант Мар'ян Романчук зумів вразити своїм вокалом Святослава Вакарчука. Разом із зірковим тренером музикант буде здійснювати свою давню мрію - нести українську пісню далеко за межі рідної країни.

Жубан Ерназар - ще один потужний вокаліст, який поповнив команду Потапа. Потрапити на Голос було давньою мрією казахського співака, який упевнений, що саме участь у проєкті зможе підняти його музичну кар'єру на якісно новий рівень.

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В команду Олі Полякової прийшли відразу дві сильні вокалістки, чия мета в першу чергу - замотивувати українського слухача любити і цінувати рідну музику. Сестри Ольга та Анна Войцеховські продовжать битву на Голосі.

Також до Полякової потрапив справжній пілот з палаючими очима - Клім, який витрачає своє життя тільки на те, що змушує його серце битися частіше. Музика - одна з таких речей.

Михайло Цар - колишній учасник проєкту Голос.Діти. Пошуки себе знову привели співака на сцену шоу. І тут його чекало тріумфальне повернення - Святослав Вакарчук прийняв Царя в свою команду.

Харизматичний рокер Ярослав Кайда реалізує свій небувалий талант на Голосі за допомогою зіркового тренера Потапа.

Для Лії Меладзе, дочки відомого продюсера і пісняра Костянтина Меладзе, шоу Голос - справжнє випробування і боротьба зі страхом "неідеальності". Знайти себе дівчині допоможе Надя Дорофєєва.

У команді Другого шансу, якою завідують Андрій Мацола та Олександра Зарицька, також не менш яскраве поповнення - поліцейська Катерина Білоус та "українські Beatles" гурт Spiv Brativ.

читайте такожОля Полякова розповіла, чи є шанс у її дочки Маші стати учасницею Голосу країни

Раніше беззмінні ведучі шоу Голос країни Юрій Горбунов і Катя Осадча привітали один одного з річницею весілля.

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