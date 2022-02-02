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Голос країни-12: для переможця шоу ввели спеціальний суперприз

2 лютого 2022, 19:12

Ставки підвищуються - переможець отримає щось більше, ніж всеукраїнське визнання.

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У 12 сезоні шоу Голос країни ввели музичний суперприз для переможця / Пресслужба

Нещодавно відбулась прем’єра другого випуску найвокальнішого шоу Голос країни-12. Топові українські зірки Потап, Оля Полякова, DOROFEEVA, Святослав Вакарчук та команда Другого шансу, яка є нововведенням 12 сезону, шукають справжній голос нації з різних куточків України, тих самих людей, які живуть поруч з нами та про талант яких має дізнатись вся країна.

Вже другий тиждень поспіль глядачі спостерігають за вибором наосліп найталановитіших вокалістів. Тренери продовжують шукати виконавця, який з гордістю отримає звання переможця Голосу країни-12, а також головний музичний суперприз – пісню, музичний кліп на неї та ротацію у медіа від мецената Андрія Мацоли.

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Тренер команди Другого шансу шоу Голос країни-12 Андрій Мацола / Пресслужба

Це справжня мрія будь-якого молодого виконавця і неймовірний шанс розпочати професійну кар’єру.

"Співаки приходять на Голос країни не тільки, щоб показати свій унікальний талант, а й щоб знайти аудиторію, для якої вони зможуть випускати свій авторський матеріал. Рішення зробити такий музичний суперприз прийшло до мене не просто так. Ми з родиною – великі фанати Голосу країни, а пісня, кліп та активна ротація – це те, без чого не може обійтися будь-який артист на старті власної кар’єри. Я впевнений, що така підтримка переможця зможе прокласти йому дорогу у великий світ шоу-бізнесу", – зазначив Андрій Мацола.

Традиційно переможець шоу Голос країни також отримає квартиру в Києві від ЖК НоваБудова.

Дивіться шоу Голос країни щонеділі о 21:00 на каналі 1+1.

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