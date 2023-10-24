УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Шоу

Благодійний фінал Голосу країни-13: кошти від голосування підуть на лікування дітей

Анна Підгорна
24 жовтня 2023, 17:07
Виручені під час суперфіналу 13 сезну Голосу країни гроші допоможуть тим, хто має опікові травми через військову агресію країни-окупанта.
Фінал Голосу країни-13 буде благодійним
Фінал Голосу країни-13 буде благодійним / Прес-служба

Щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна та на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ можна переглянути новий європейський сезон проєкту Голос країни. 13-й сезон виробляється в Польщі за підтримки польського суспільного мовника TVP.

Стало відомо, що у фіналі проєкт матиме потужну благодійну складову. Так, кошти, виручені в межах смс-голосування у прямому ефірі фіналу Голосу країни, будуть направлені на ініціативу Київстар ТБ щодо закупівлі лазера від опікових рубців для Національного реабілітаційного центру "Незламні", де проходять лікування українські діти, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення.

Крім цього, користувачі платформи в додатку Київстар ТБ у день фіналу, 29 жовтня, зможуть віддати свій Суперголос за фаворита, який дорівнює 7-ми смс-голосам. Голосувати за своїх фаворитів у застосунку буде можливо через смартфони та вебсайт. У Київстар ТБ розповідають, що завдяки такій активності та залученості аудиторії лікарі центру зможуть рятувати українських дітей, які отримали опіки під час великої війни.

відео дня

"Для Київстар ТБ пріоритетно важливо не лише бути майданчиком для актуальних проєктів, а й долучатися до ініціатив, які мають благодійну складову. Сподіваємося, що аудиторія активно голосуватиме за фіналістів проєкту, адже виручені кошти підуть на добру справу - закупку необхідного обладнання для реабілітаційного центру у Львові", - прокоментував СЕО Київстар ТБ Павло Рибак.

Подивитись фінал Голосу країни у прямому ефірі телеканалу 1+1 Україна абсолютно безоплатно можна буде 29 жовтня на Київстар ТБ в Україні та Польщі за умови попередньої авторизації.

Фінал Голосу країни-13 буде благодійним
Фінал Голосу країни-13 буде благодійним / Прес-служба

Нагадуємо, новий сезон Голосу країни знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів і на їхніх потужностях і покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові. В легендарні червоні крісла проєкту сіли суперзірки та справжні музичні профі Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Де дивитись Голос країни-13:

Прямий ефір щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна, на платформі Київстар ТБ на території України та Польщі. Перегляд можливий через Smart TV, Apple TV, вебсайт, смартфони та приставки.

Повні випуски програми будуть доступні по закінченню епізоду на сайті каналу 1+1, на платформі Київстар ТБ — на території України, та на YouTube-каналі проєкту Голос країни окремі виступи учасників можна буде подивитися по всьому світові.

Довідково:

Виручені кошти будуть спрямовані на рахунок Благодійної Організації Міжнародний Благодійний Фонд "Українська Біржа Благодійності" (благодійна платформа dobro.ua) для закупки лазера від опіків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Голос країни новини шоу бізнесу Голос країни-13
Реклама

Головне за день

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

21:05 Політика
Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

20:42 Україна
Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

19:47 Світ
Всі головні новини

Останні новини

21:05

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

20:42

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

20:32

Мало не помер: стало відомо, як служить Козловський

19:55

В ГУР відреагували на можливу смерть Путіна і розповіли, що насправді діється в Кремлі

19:47

Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

Фесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - РосіяФесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - Росія
19:30

Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон

19:10

Два сценарії, які будуть відбуватися після смерті ПутінаПогляд

19:03

Хитра головоломка для найуважніших: треба за 13 секунд знайти павука

18:47

На спробах воювати з Заходом Путін може "зламати собі шию" – Фесенко

Реклама
18:31

Нізащо не здогадаєтесь: що означає слово "шинквас" в українській мові

18:11

У чому плюси пити воду з лимоном: експерт розкрив таємницю диво-напою

18:08

Підрив судна ЧФ у Севастополі: у Силах оборони натякнули на карму для окупантів

18:02

Захід не готовий виграти у Путіна війну - Фесенко

18:01

Довгий і важкий наступ: у ЦАХАЛ розкрили плани щодо операції в Секторі Гази

17:59

День ангела в листопаді 2023: як назвати дитину, яка народилася цього місяця

17:35

Що їсти, щоб не мерзнути: ТОП-продуктів, які допоможуть тілу зігрітися

17:14

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розвал Росії: генерал СБУ Ягун зробив прогнозВідео

17:13

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманЕксклюзив

17:12

Чому корисно їсти гостру їжу: 4 причини, про які ви не зналиВідео

17:08

Як правильно сушити одяг, щоб в будинку не з'явилась цвіль

Реклама
16:54

Справа під ковпаком ФСБ: спливли несподівані деталі замаху на Царьова в Криму

16:53

З фронту на сцену: боєць 3-ї штурмової Віктор Розовий повернувся в "Лігу Сміху. Волонтерський десант 2"

16:51

"Задум буде реалізований": у ЗСУ анонсували повне знищення Кримського мосту

16:48

Дівчина показала лайфхак, як відмити жирні пластикові контейнери без всяких зусиль за 2 хвилини

16:20

Данілов - про ядерні тренування РФ: одна ракета шльопнулася, друга не розкрилася

16:12

Як в будинку зберегти тепло: 3 слушних поради для холодних днів

16:11

"Україна не переможе": Орбан видав зухвалу заяву, а прем'єр Люксембургу його осадив

16:00

"Ніжна, красива жінка": Потап несподівано захопився молодою співачкоюВідео

15:40

Окупант-"рекордсмен" пролетів 37 метрів після підриву БТР, на якому він їхав

15:16

У Путіна йокнули через контакти з ХАМАС і зробили дивну заяву

15:01

Більше не потрібно терпіти: як позбутися мігрені лише за 10 хвилин надійним способом

14:59

"Смерті Путіна недостатньо": у РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії

14:52

Що зробити 28 жовтня, щоб всі хвороби відступили: старі прикмети дня

14:45

Десантники ЗСУ націлилися на звільнення великого міста і назвали напрямок

14:41

У разі Третьої світової війни усім буде хана, але зараз не та ситуація – Фесенко

14:40

Як правильно прати в пральній машині: дівчина показала три секрета

14:34

Таксист не говорив українською і вигнав пасажирок: Арестович дасть йому грошей

14:22

Оборонний конфлікт майже вичерпано: Держаудитслужба та бізнес домовилися про співпрацю – експерт

14:19

Пацієнт пластичного хірурга: у Росії показали зміненого співака Малініна

14:16

Росіяни зігнали в Донецьку область додаткові загони силовиків - ЦНС

Реклама
14:14

Посівний календар на листопад 2023: що обов'язково потрібно зробити на городі перед початком зими

13:55

Вітер зноситиме дерева: українців попередили про штормову погоду на вихідні

13:54

Дочка Касселя і Белуччі оголосила про нові стосунки спекотними фото

13:50

РФ отримала по зубах біля Авдіївки: ЗСУ знищили бригаду окупантів – Зеленський

13:43

Що іграшки роблять вночі: рецензія на фільм "П'ять ночей у Фредді"

13:04

США не дадуть РФ перемогти, це спровокує Китай до війни проти Тайваню – ДжонсонВідео

13:00

Арестович сумнівається у звільненні України: Данілов жорстко відреагував

12:51

"Шоколадне передозування": що буде, якщо з'їсти 10 шоколадок за раз

12:47

Місячний календар 28 жовтня 2023: повний Місяць призведе до спокус у всіх сферах життя

12:39

"Крим ніколи не був частиною України": Явлінський зганьбився скандальною заявою

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти