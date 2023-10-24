Благодійний фінал Голосу країни-13: кошти від голосування підуть на лікування дітей

Виручені під час суперфіналу 13 сезну Голосу країни гроші допоможуть тим, хто має опікові травми через військову агресію країни-окупанта.

https://glavred.net/show/blagotvoritelnyy-final-golosu-krajini-13-sredstva-ot-golosovaniya-poydut-na-lechenie-detey-10510975.html Посилання скопійоване

Фінал Голосу країни-13 буде благодійним / Прес-служба

Щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна та на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ можна переглянути новий європейський сезон проєкту Голос країни. 13-й сезон виробляється в Польщі за підтримки польського суспільного мовника TVP.

Стало відомо, що у фіналі проєкт матиме потужну благодійну складову. Так, кошти, виручені в межах смс-голосування у прямому ефірі фіналу Голосу країни, будуть направлені на ініціативу Київстар ТБ щодо закупівлі лазера від опікових рубців для Національного реабілітаційного центру "Незламні", де проходять лікування українські діти, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення.

Крім цього, користувачі платформи в додатку Київстар ТБ у день фіналу, 29 жовтня, зможуть віддати свій Суперголос за фаворита, який дорівнює 7-ми смс-голосам. Голосувати за своїх фаворитів у застосунку буде можливо через смартфони та вебсайт. У Київстар ТБ розповідають, що завдяки такій активності та залученості аудиторії лікарі центру зможуть рятувати українських дітей, які отримали опіки під час великої війни.

відео дня

"Для Київстар ТБ пріоритетно важливо не лише бути майданчиком для актуальних проєктів, а й долучатися до ініціатив, які мають благодійну складову. Сподіваємося, що аудиторія активно голосуватиме за фіналістів проєкту, адже виручені кошти підуть на добру справу - закупку необхідного обладнання для реабілітаційного центру у Львові", - прокоментував СЕО Київстар ТБ Павло Рибак.

Подивитись фінал Голосу країни у прямому ефірі телеканалу 1+1 Україна абсолютно безоплатно можна буде 29 жовтня на Київстар ТБ в Україні та Польщі за умови попередньої авторизації.

Фінал Голосу країни-13 буде благодійним / Прес-служба

Нагадуємо, новий сезон Голосу країни знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів і на їхніх потужностях і покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові. В легендарні червоні крісла проєкту сіли суперзірки та справжні музичні профі Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Де дивитись Голос країни-13:

Прямий ефір щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна, на платформі Київстар ТБ на території України та Польщі. Перегляд можливий через Smart TV, Apple TV, вебсайт, смартфони та приставки.

Повні випуски програми будуть доступні по закінченню епізоду на сайті каналу 1+1, на платформі Київстар ТБ — на території України, та на YouTube-каналі проєкту Голос країни окремі виступи учасників можна буде подивитися по всьому світові.

Довідково:

Виручені кошти будуть спрямовані на рахунок Благодійної Організації Міжнародний Благодійний Фонд "Українська Біржа Благодійності" (благодійна платформа dobro.ua) для закупки лазера від опіків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.