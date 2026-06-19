У Житомирі за державну зраду засудили чоловіка: що відомо

За даними розслідування, злочинна діяльність засудженого розпочалася ще у 2022 році.

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Суд у Житомирі засудив агента РФ до 15 років тюрми / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, з відкритих джерел

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У Житомирі суд призначив 15 років ув’язнення зраднику України

Агент РФ шпигував за ЗСУ на Донеччині та створив мережу інформаторів

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Колишнього бойовика, який створив агентурну мережу для коригування ударів по позиціях Збройних Сил України, засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зрадник діяв на Донеччині, збираючи координати для російських спецслужб.

Про це стало відомо з рішення Корольовського районного суду Житомира, який розглянув справу заочно, оскільки фігурант наразі переховується на окупованій території. Про це пише Житомир.info.

Від окопів до шпигунства: що відомо про зрадника

За даними розслідування, злочинна діяльність засудженого розпочалася ще у 2022 році. Тоді він добровільно мобілізувався до лав так званої "народної міліції ДНР". Отримавши військове звання, чоловік зі зброєю в руках підтримував окупаційний режим на сході України.

Згодом російські спецслужби знайшли для нього інше завдання - масштабувати підривну діяльність. Чоловік став куратором ворожої агентурної мережі в Донецькій області.

Схема його роботи виглядала так:

він особисто знаходив та вербував інформаторів серед місцевого населення;

координував їхні дії та збирав докупи інформацію про українські війська;

отримані дані передавав своїм російським кураторам.

Зрадника цікавили місця базування підрозділів ЗСУ, розташування важкої військової техніки та стратегічні оборонні об'єкти. Ці координати ворог використовував для планування ракетних та артилерійських ударів по українських захисниках.

Провину довели листуванням у телефонах

Незважаючи на те, що самого підсудного у залі суду не було, слідчі зібрали залізобетонні докази його провини. Ключовими у справі стали результати негласного стеження, висновки експертів, а також "злиті" чати у месенджерах, де засуджений обговорював із кураторами координати для ударів та звітував про виконану роботу.

Чоловіка визнали винним у державній зраді та добровільній участі у незаконних збройних формуваннях. Вирок суду - 15 років за ґратами. Наразі рішення ще не набрало чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Кримінальні новини Житомира та області - що відомо

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