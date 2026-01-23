Світла буде значно більше: графіки відключень на Тернопільщині на 24 січня

Впродовж дня графік відключень може змінюватись.

Віключення світла в Тернополі / колаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

Завтра у Тернополі діятиму графіки відключення світла

Відключення відбуватимуться три або чотири рази впродовж доби

У суботу, 24 січня, на Тернопільщині діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Його вводять згідно вказівки НЕК "Укренерго". Про це йдеться на сайті АТ "Тернопільобленерго".

Зазначається, що тернополяни можуть залишатись без світла від 10 до 11 годин на добу. Відключення відбуватимуться три або чотири рази впродовж доби, залежно від підчерг ГПВ.

"Просимо слідкувати за оновленнями на офіційному сайті. Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Графік відключень на 24 січня

Група 1

1.1 - електроенергії немає з 00:00 до 01:30, з 07:00 до 11:30, з 15:30 до 20:00.

1.2 - електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 10:00 до 14:30, з 19:00 до 22:30.

Група 2

2.1 - електроенергії немає з 01:30 до 05:00, з 10:00 до 14:30, з 19:00 до 22:30.

2.2 - електроенергії немає з 00:00 до 04:00, з 09:30 до 14:00, з 18:00 до 21:30.

Група 3

3.1 - електроенергії немає з 04:00 до 08:30, з 13:00 до 17:30, з 21:30 до 00:00.

3.2 - електроенергії немає з 00:00 до 04:00, з 08:30 до 13:00, з 17:30 до 21:00.

Група 4

4.1 - електроенергії немає з 02:30 до 07:00, з 11:30 до 15:30, з 19:00 до 22:00.

4.2 - електроенергії немає з 04:00 до 08:30, з 12:30 до 16:30, з 20:30 до 00:00.

Група 5

5.1 - електроенергії немає з 00:00 до 01:30, з 05:30 до 10:00, з 14:30 до 19:00, з 23:00 до 00:00.

5.2 - електроенергії немає з 05:00 до 09:30, з 14:00 до 18:00, з 21:00 до 00:00.

Група 6

6.1 - електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 10:00 до 14:30, з 20:00 до 23:00.

6.2 - електроенергії немає з 06:00 до 10:00, з 14:30 до 19:00, з 22:30 до 00:00.

Графік відключення світла в Тернополі / фото: скріншот

Пeрeглянути aктуaльний грaфік тa дізнaтиcя, до якої підчeрги нaлeжить вaшa aдрeca, можнa нa офіційному caйті АТ "Тернопільобленерго" у розділі "Грaфік погодинних відключeнь".

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Пункти незламності в Тернополі

На сайті Тернопільської міськради заявили, що у Тернополі готові до роботи 15 пунктів незламності. Їх розгортатимуть, відповідно до постанови Кабінету міністрів України та рішень Ради оборони Тернопільської області, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема за тривалого відключення електропостачання понад 24 години, а також у випадках тривалого порушення роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, газо- чи теплопостачання.

Ознайомитися з повним переліком пунктів незламності та їх розташуванням можна у додатку "е-Тернопіль" в розділі "Карти — Пункти обігріву" (додаток можна завантажити на телефони на Android та на iOS), а також на офіційному сайті Тернопільської міської ради (розділ Е-сервіси-Пункти обігріву).

Відключення світла - що відомо

Як повідомляв Главред, ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, проте енергетики вже розробили технічні рішення для переходу від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

Віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль говорив, що будинки з електроопаленням в Україні будуть включені до переліку об’єктів критичної інфраструктури, тому планових відключень для них не передбачено. Водночас їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що повне скасування графіків погодинних відключень електроенергії в Україні може статись через 2-3 роки.

