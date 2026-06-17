Сезонне падіння цін на ринку Житомира: які два ключові продукти здешевшали найбільше

Курячі яйця дешевшають уже кілька місяців поспіль.

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Які ціни на Житньому ринку у Житомирі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Як змінилися ціни на Житньому ринку у Житомирі

Скільки зараз коштують ключові продукти

На Житньому ринку Житомира зафіксували суттєве сезонне коливання цін на базові продукти. Порівняно з весняним ажіотажем напередодні Великодня, вартість яєць та свинини пішла донизу, тоді як попит на овочі та фрукти змусив продавців сала підняти цінники. Про це пише сайт Житомир.info.

Що відбувається з цінами на яйця

Статистика невблаганна: курячі яйця дешевшають уже кілька місяців поспіль. Продавці пов’язують це з типовим літнім збільшенням пропозиції. Якщо на початку квітня за десяток просили в середньому 70 грн, то станом на 17 червня ситуація кардинально змінилася.

"На літо завжди падають ціни. Яйця, які коштували 82 грн, зараз продаємо за 66 грн, а фермерські знизилися в ціні з 85 до 68 грн", - ділиться спостереженнями продавчиня Алла.

Її колега Валентина підтверджує тенденцію та пропонує свіжі фермерські яйця з Житомирщини за ще привабливішою ціною: від 35 до 40 грн за десяток. Домашні ж яйця тримають планку на рівні 60 грн.

Які поточні ціни на м'ясо

У м’ясному павільйоні тренди розділилися: м’ясо знизилось в ціні, а от сало помітно додало в вартості. Перед святами кілограм свинини стартував від 200 грн, а зараз продавці готові торгуватися, аби збути товар свіжим протягом дня.

Актуальні ціни на м'ясо та сало (грн/кг):

ошийок: 250 грн;

250 грн; биток, підчеревина, стегно: 180–200 грн;

180–200 грн; лопатка та кострець: 170–180 грн;

170–180 грн; м'ясо на фарш (жирніше): 160 грн;

160 грн; сало: від 70 грн (тонке) до 250 грн (добірне, товсте).

За словами продавчині Зої, м’ясо подешевшало приблизно на 20 гривень, натомість хороше сало подорожчало одразу на 50 грн (з 200 до 250 грн/кг). Продавчиня Ірина уточнює, що вартість сала зараз максимально залежить від його якості.

Куди зникли покупці

Продавці м'ясного сектору бідкаються на різке падіння попиту, адже влітку пріоритети містян традиційно зміщуються в бік вітамінів. Через цей сезонний фактор люди масово перейшли на перші свіжі овочі, ягоди та фрукти як для щоденного раціону, так і для консервації.

Відповідно змінилися й об'єми закупівлі, тому м'ясо та сало зараз купують переважно невеликими шматочками "на один раз". До того ж відчувається брак нових клієнтів - як зазначає продавчиня Інна, торгівля тримається виключно на постійних покупцях, які ходять до знайомих прилавків роками.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які продукти подешевшають влітку - прогноз експертки

В коментарі УНІАН заступниця генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас розповіла, що влітку в Україні можуть знизитися ціни на вершкове масло, сметану та інші жирні молочні продукти. Причиною цього стане сезонне падіння попиту та накопичення надлишків на ринку.

За її словами, у теплу пору року українці традиційно споживають менше молочної продукції, віддаючи перевагу овочам, фруктам і легшим стравам. Винятком частково залишаються білі сири, однак загальний попит на молочку все одно знижується.

"Думаю, в червні місяці ми знову будемо бачити велику кількість акцій на жирні продукти - зокрема, масло та сметану – для того, щоб втримати реалізацію", - додала Жупінас.

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Нагадаємо, що ціни на хліб в Україні стрімко ростуть. Зростання вартості енергоресурсів і логістики підштовхує збільшення цін на пшеничний хліб вищого ґатунку до 66-67 грн/кг.

Також раніше повідомлялося, що виробники змушені знижувати ціни на полуницю. Падіння вартості склало 15% за тиждень через надлишок продукції та зміни в споживчому попиті.

Як раніше повідомляв Главред, стрибок курсу долара та сезонні фактори неоднаково впливають на ціни в Україні. Імпортні овочі подорожчають, але зростання цін компенсуватиме сезонне здешевлення та збільшення пропозиції на ринку.

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